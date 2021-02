Spektakelmusical De Tocht op zoek naar winterse foto’s van Elfstedenroute

SNEEK- It giet net oan, oftewel de Elfstedentocht gaat niet door maar dat neemt niet weg dat de Friese Elf Steden op dit moment op hun allermooist zijn. Dat is de reden dat de organisatie van musical De Tocht op zoek is naar foto’s in winterse sferen van de elf steden en de route.

In de voorstelling wil de organisatie de Friese Elf Steden en de route van haar beste kant laten zien aan de rest van de wereld. Hierbij is de hulp van Friezen en bezoekers van Friesland welkom!

‘We vragen iedereen die de komende dagen in Friesland is om mooie foto’s van één van de elf steden of van de route in winterse sferen (2021) te maken. Deze kan men uploaden via de website www.musicaldetocht.frl. We krijgen met al deze foto's een goed beeld van hoe de Elfstedentocht er uit zou zien bij een eventuele tocht en we gebruiken deze bij het artistieke proces’ aldus Madelene van Beuzekom artistiek directeur van De Tocht.

De mooiste foto's worden ook getoond op de social media kanalen met vermelding van de fotograaf. De fotograaf met de mooiste foto wordt beloond met twee startbewijzen voor 'De Tocht' die in oktober 2022 in première gaat! Foto’s kunnen tot en met 1 maart 2021 ingestuurd worden.