Speciaal Skûtsjesjoernaal vanaf vandaag te zien

SNEEK- Het was anders de tweede wedstrijddag van de SKS geweest. Bij de Veenhoop, met honderden toeschouwers en veertien skûtsjes op het water. Dit jaar is alles anders, maar een zomer zonder skûtsjes is een stap te ver en daarom start Omrop Fryslân vandaag met het Skûtsjesjoernaal.

Een speciaal Skûtsjesjoernaal vanuit het Skûtsjemuseum in Eernewoude waar vooral het 75-jarig jubileum van de SKS in centraal staat. Unieke gebeurtenissen, veel historie en legendarische anekdotes van vroeger.

Vanavond Douwe Jzn. Visser en René Nagelhout in het programma

Iedere dag zitten in het Skûtsjesjoernaal twee gasten aan tafel. Skûtsjeschippers van toen en nu schuiven aan, maar er is ook ruimte voor andere gasten. Vanavond, in de eerste uitzending, schuiven SKS-voorzitter René Nagelhout en negenvoudig kampioen Douwe Jzn. Visser aan. Ze praten onder andere over de toekomst van de sport en het niet doorgaan van het zeilen dit jaar.

In nostalgische items kijkt Omrop Fryslân terug op de afgelopen 75 jaar. Vandaag staat de oprichting van de SKS centraal. Verder brengen verschillende kunstenaars een ode over hun gevoel bij het skûtsjesilen. De eerste ode is vandaag van Johannes Rypma.

Het Skûtsjesjoernaal is vanaf vandaag twee weken lang op werkdagen te zien om 17.30 uur, en daarna ieder uur, bij Omrop Fryslân.