Solo-expositie Jenny Boot in Fries Scheepvaart Museum Sneek

SNEEK- Jenny Boot is terug in Sneek. En hoe! Voor het eerst exposeert de kunstfotografe haar werk solo in een museum. En waar kan dat beter als in haar geboortestad Sneek? In het Fries Scheepvaart Museum zijn 15 bijzondere foto’s te zien, de meeste geïnspireerd op de schilderijen van de oude meesters uit de 17e , 18e en 19e eeuw. Zo maakte ze bijvoorbeeld Last potato supper, een eigentijdse versie van De aardappeleters van Vincent van Gogh.

Speciaal voor deze tentoonstelling maakte ze na een bezoek aan het museum, een aantal werken. Een daarvan is Fiebe. “Ik heb rondgelopen in het museum en zag bij de trappen naar de stijlkamers het portret van Klaeske Willems Bootsma” vertelt Boot. “Die vlechtjes, de witte kraag en het kant – je ziet het allemaal terug in Fiebe. Maar bij het maken van de foto had ik het schilderij niet in gedachten, het is onbewust blijven hangen.”

Jenny Boot (1969) groeide op in Sneek. Ze volgde een opleiding aan de fotoacademie, experimenteerde met schilderen en vond uiteindelijk de kunstvorm waarmee ze nu furore maakt: schilderachtige foto’s die door de vergelijkbare thematiek en lichtinval de sfeer van de werken van de Hollandse oude meesters ademen. Maar ze blijven eigentijds, en raken soms ook actuele vraagstukken. Black girl with pearl is daarvan een goed voorbeeld. Het is geïnspireerd op Meisje met de parel van Vermeer, met als grote verschil dat het model op de foto zwart is. In de tijd dat ze het maakte volgde Boot de discussie rondom inclusiviteit en dat er zo weinig zwarte mensen in musea te zien zijn. Intuïtief verwerkte ze dat tot dit nieuwe beeld. Het Stedelijk Museum Schiedam kocht Black girl with pearl onlangs en voegde het toe aan hun vaste collectie. De werken van Boot zijn in verschillende galeries te bewonderen. Niet alleen in Nederland, maar zelfs in Miami en Malmö.

Niettemin vindt Jenny Boot het een eer om haar eerste solo-expositie in een museum, te mogen houden in Sneek: “Back to the roots, dat voelt toch weer even als thuis zijn.” De expositie Boot is back! Kunstfotografie van Jenny Boot is van 5 september tot en met 1 november 2020 te zien in het Fries Scheepvaart Museum, en wordt mede mogelijk gemaakt door het Old Burger Weeshuis. Het museum aan het Kleinzand 16 in Sneek is open van maandag tot en met zaterdag van 10.00-17.00 uur en op zondag van 12.00-17.00 uur. Op regenachtige dagen is het aan te raden om vooraf een kaartje te reserveren op: www.friesscheepvaartmuseum.nl