Sneker vrouwen toonden solidariteit in Nationale Feestrok

SNEEK- Je ziet het voor je. Hoe op nationale feestdag 5 mei alle vrouwen de straat zouden opgaan in hun zelfgemaakte, kleurige “bevrijdingsrok”. Een zo’n rok bewaart het Fries Scheepvaart Museum in Sneek in haar collectie.

De Nationale Feestrok was een idee van mevrouw Adrienne Minette Boissevain-van Lennep (1896-1965), die in de oorlog een vooraanstaande rol had gespeeld in het verzet. Toen zij in 1943 zat opgesloten in de vrouwengevangenis in Amsterdam kreeg zij van een vriendin een das die was samengesteld uit verschillende lapjes (patchwork).

Nationale Feestrok

Die das inspireerde haar om na de oorlog de Nationale Feestrok te introduceren. En dat dan niet zomaar als alternatief voor feestelijke vlaggetjes en wimpels, maar als ‘vrouwelijke uitbeelding van het wederopbouw- en vernieuwingsstreven’.

Die rok moest aan een paar richtlijnen voldoen. De zoom moest uit effen punten bestaan. In de punt middenvoor moest “5 mei 1945” worden geborduurd. Verder mocht iedereen naar eigen inzicht allerlei lapjes gebruiken en versieringen aanbrengen. Handig, in een tijd waarin stof schaars was en je zo mooi restjes kon gebruiken.

4000 Nederlandse vrouwen

Minstens 4000 Nederlandse vrouwen gaven gehoor aan de oproep van Mies Boissevain. Onder hen in ieder geval 6 vrouwen uit Sneek. Dat weet het FSM doordat op 2 september 1948, ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in Amsterdam een defilé werd gehouden waarvan de deelnemers bekend zijn.

De Sneker deelneemsters in Nationale Feestrok waren:

Wil Dormaar-Weiss (Stationsstraat),

Tine Klein Walland (Jachthavenstraat),

Judith Nieveen (Stationsstraat),

Heleen Halbertsma-Bolomey (Stationsstraat),

Alie Matak Fontein-Halbertsma (Kanaalstraat),

Anneke ter Horst-Nanninga (Kanaalstraat).

Ongetwijfeld zijn er meer vrouwen in Sneek geweest die zo’n rok hebben gemaakt, maar niet in de gelegenheid waren naar Amsterdam te reizen.

De Sneker rok heeft een zwarte bovenband met daarop genaaid twee Friese vlaggen met oranje band en middenvoor een borduurwerk van oranje op wit met de tekst 'We zijn er nog niet .... / maar we komen er wel!' De onderrand is, zoals mevrouw Boissevain dat graag wilde, van zwarte stof. Middenvoor is daar met lila garen in geborduurd '5 mei 1945'. Op een gele lap is geborduurd '15 april 1945'.

https://friesscheepvaartmuseum.nl/.../fsm-col1-dat1000017063