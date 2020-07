Sneker Útlopers komen met Sneekweek-hit Sneek Is Leeg

SNEEK – Sneek is deze zomer leger dan ooit. De Sneekweek, die van 31 juli tot en met 6 augustus 2020 zou plaatsvinden, gaat niet door. Massa’s toeristen blijven thuis en zijn niet te vinden bij de Ludiek, ’t Ouwe vat of op de Marktstraat. Om het leed te verzachten brengt Dweilorkest de Útlopers uit Sneek in samenwerking met coverband Smûk, René Karst en een aantal gastzangers ‘Sneek Is Leeg’ uit, de officiële Sneekweek-hit van 2020!

De Sneekweek is het grootste feest op de binnenwateren van Europa en trekt jaarlijks zo’n 200.000 bezoekers. De Sneekweek mag dan wel niet doorgaan, bij augustus hoort traditiegetrouw een Sneekweek-hit. De Útlopers vatten het idee op om een nummer op te nemen, speciaal voor de Sneekweek-editie die niet doorgaat. Het werd een zeer actueel lied.

Resistiré Sneek Is Leeg is een cover van het nummer Resistiré van Dúo Dinámico. Deze song uit 1988 werd begin dit jaar mega populair onder de Spanjaarden, die het nummer als strijdlied tegen Corona dagelijks vanaf hun balkon zongen. Resistiré betekent letterlijk ‘ik zal weerstand bieden’; het lied groeide uit tot officieus volkslied van Spanje.

Het is niet toevallig dat juist op dit lied de Sneek Is Leeg is geschreven. Enerzijds wordt er getreurd om het mooiste feest van het jaar dat niet doorgaat, anderzijds klinkt de strijdbaarheid en de wil om volgend jaar -grootser dan ooit- de Sneekweek te vieren. In 2020 is Sneek leeg, in 2021 is Sneek feest!

Unieke samenwerking De Sneekweek is een feest voor iedereen en daarom werken er naast de muzikanten van de Útlopers een groot aantal artiesten mee aan het nummer. Zo zijn niet alleen de muzikanten van Smûk te horen, ook zangeres van de band Dian de Jong draagt haar steentje bij. Andere artiesten die meewerken zijn De Zware Jongens, Jantine van der West (Kings of Diamonds), Anne Visser & Maaike Kampen (Friese Frisse Meiden), Joop Obama (& The Presidents) en bekende Snekers Douwe Ka, Sytse Sneekweek & Jan-Joost.

Naast bovengenoemde zangers en zangeressen hebben de Útlopers René Karst bereid gevonden aan Sneek Is Leeg mee te werken. Karst, bekend van de hits Atje Voor De Sfeer en Liever Te Dik In De Kist, is dan wel geen Sneker maar draagt Sneek een bijzonder warm hart toe.