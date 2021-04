Sneker terrassen klaar voor ontvangst gasten

Terrassen buiten kunnen van 12.00 uur tot 18.00 uur open onder voorwaarden. Het maximaal aantal gasten op een terras is 50. Er zijn vaste zitplaatsen en zelfbediening is niet toegestaan. Aan een tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar, dan mogen er meer mensen aan een tafel, op minder dan 1,5 meter afstand. Bezoekers kunnen binnen betalen, naar het toilet of gebruik maken van de garderobe. Binnen is een mondkapje verplicht. Bekijk alle regels die gelden op het terras.

Bakkers Dochter, Irish Pub en Ludiek

In de Scharnestraat bij Café De Bakkersdochter zijn de banken geverfd en bij Irish Pub ‘De Poort Van Cleef’ werd de kwast ook al ter hand genomen. Bij beide cafés hing dezelfde waarschuwing: ‘NAT’.

Ook bij Café Ludiek waren de uitbaters nog druk om de laatste puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten: “Laat het publiek maar komen, wij zijn er klaar voor!”