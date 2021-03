Sneker stadsbeiaardier Dirk S. Donker speelt Radar Love op carillon

Spierziekte ALS

Vorige maand werd bekend dat de muzikant lijdt aan de spierziekte ALS en daardoor niet meer kan optreden. De band liet daarna weten niet zonder hem verder te gaan. Fans bedachten het plan om met zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd naar het nummer te luisteren op zijn verjaardag. Het nummer wordt ook gedraaid in het Haagse Zuiderpark en op de radiozenders NPO Radio 1, Radio 2, Radio 5 en 3FM.

Even na vijf uur vanmiddag komen er steeds meer mensen het Oud Kerkhof oplopen, de meesten hebben al aardig wat kruisjes op de rug. De haarkleur is overwegend grijs. Een stevige koude maartwind waait over het Oud Kerkhof, maar het is gelukkig droog. De blikken van het publiek zijn gericht op de koepel van de Grote Kerk. Daar ergens zit stadsbeiaardier Dirk S. Donker, inmiddels 80 jaar oud (jong!). Klokslag 17.15 uur gaan tientallen mobieltjes de lucht in en nemen de eerste klanken van Radar Love op. “We mutte dêr staan, dan hewwe we gyn last fan de wyn”, zegt oud-Sneker Peter van der Meeren uit Jutryp.

Akke Cleintuar de aanjager van het Sneker eerbetoon

De melodie van Radar Love is duidelijk herkenbaar. Mensen kruipen elkaar een beetje aan, sommige hebben het kippenvel op de armen. En dat komt niet alleen door de schrale koude wind1

Akke Cleintuar-Elgersma (57), de aanjager van het Sneker eerbetoon duikt weg in haar winterjas. Ze geniet zichtbaar. In de tas die ze meegenomen heeft zitten twee plakboeken vol met knipsels van de Golden Earring. En een fles rode wijn voor de stadsbeiaardier. Dat komt later.

“In de plakboeken heb ik allemaal foto’s en krantenknipsels van de Golden Earring geplakt. Kijk eens, hier zit nog een concertkaartje van hun optreden in Wolvega. Ik zag hun eerste optreden in de Veemarkthal van Sneek. Ik heb ze zóóó vaak gezien, te veel om op te noemen. Ook akoestische optreden in theaters, waaronder in Sneek. ‘Toen hew ik nòch in de arms fan Barry Hay leid, hij kon nyt om my heen toen ik in ut gangpad ston. Toen hewwe we even knuffeld’.

Akke vindt George niet alleen een ‘lekker ding’ maar prijst ook de stem van Kooymans. Mijn oudste zus Aly, die negen jaar ouder is, was vroeger al fan van de Golden Earring en ik heb dat gewoon van haar geërfd. Als George Kooymans jarige is, dan bel ik haar altijd en feliciteren wij elkaar. Dat heb ik vanmorgen ook gedaan. We doen dat al jaren.”

Nadat het eerbetoon een landelijk karakter kreeg, heeft Akke de stoute schoenen aangetrokken en Dirk Donker gebeld. De Sneker stadsbeiaardier reageerde positief, mits hij de muziek zou krijgen. Via een collega-beiaardier van Donker wordt dat geregeld.

Dirk S. Donker

“Nou dit was wear us wat anders”, is Dirk Donker z’n eerste reactie als hij uit de toren stapt die toegang verstrekt tot het carillon. “Het is niet mijn dagelijkse repertoire. Ik heb een arrangement gekregen, alleen de melodielijn dus met de symboolakkoorden erbij. Daar staat de hele inleiding van het nummer niet bij. Ik heb dus eerst het origineel beluisterd op YouTube. Via mijn collega Roel Smit stadsbeiaardier uit Doetinchem, had een arrangement op de kop getikt. Alleen al die toeters en bellen ontbreken, het muzikale geraamte blijft alleen over. Was het nog herkenbaar”, vraag Donker zich af. Het applaus dat hij na afloop van het bijzondere concert kreeg, was het antwoord. “Muzikaal foëlde ik der nyt sufeul met je, mar ut was foar ut goeie doël, nim ik mar an.”

Akke is Dirk Donker er dankbaar voor en geeft de beiaardier een flesje lekkere rode wijn. Als iedereen het Oud Kerkhof verlaat, begint het te regenen. Het is 17.35 uur.