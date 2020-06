Sneker Rudy Dam met zijn lijflied op You Tube

SNEEK - De Sneker dakadviseur van het bedrijf Dam Dakadvies heeft, na jarenlang het liedje gezongen te hebben bij live-optredens van onder andere Jelle.B, nu eindelijk zijn lijflied in The Office Studio te Witmarsum opgenomen.

Het is het bekende nummer van Peter Koelewijn 'Kom van het dak af', en is in de loop der jaren een soort van lijflied van Rudy geworden.

Het liedje staat inmiddels op You Tube, en op het You Tube filmpje zijn een scala aan Sneker daken te zien:

https://www.youtube.com/watch?v=rsYFn1d-24o

Rudy is zeer content met het liedje en hij wil hierbij Jelle B dan ook van harte bedanken dat Jelle degene is die hem van zijn zangkwaliteiten bewust heeft gemaakt.

Misschien zijn er nog wel meer mensen die hun favoriete liedje op willen nemen!

Neem dan contact op met BME Bookings door een mailtje te sturen naar judith@bmebookings.nl