Sneker Modelspoormuseum in het nieuw

SNEEK - Vanaf 3 juni is het Modelspoormuseum in Sneek zeker een bezoek waard. Er is namelijk heel veel vernieuwd. “In de afgelopen periode hebben wij zeker niet stil gezeten, aldus Jan Willem van Beek, directeur van het Modelspoormuseum. “Samen met de vele enthousiaste vrijwilligers hebben we een nieuwe speelhoek voor de kinderen gemaakt, is er een gezellige koffiecorner gecreëerd, zijn er nieuwe vitrines gebouwd en is bijna alles voorzien van een nieuwe verflaag. Bovendien hebben we een compleet nieuwe speurtocht voor kinderen uitgezet. Kortom, het museum is in een compleet nieuw jasje gestoken, maar wel op de oude bekende locatie”.

Nieuwe openingstijden

Nieuwe openingstijden Vanaf 3 juni is het museum geopend op de woensdag-, vrijdag- en zondagmiddag van 13.00-17.00 uur en zaterdag van 10.30-17.00 uur. Bezoekers dienen vooraf te reserveren en er geldt een tijdslot van maximaal twee uren. Er mogen maximaal 30 bezoekers per tijdslot in het museum aanwezig zijn, dit om de welbekende Corona-maatregelen. Het museum is Corona-proof gemaakt. Vanaf 29 mei a.s. zijn de tickets te reserveren via de website www.modelspoormuseum.nl.

Nieuwe expositie 75 jaar vrijheid In het kader van 75 jaar vrijheid is er een zeer bijzondere expositie over de spoorwegen van voor, tijdens en na de oorlog. Er zijn o.a. foto’s te zien van een treinsabotage en ook een zeer bijzondere en originele polygoon film van de bevrijding van Sneek met daarbij nog nooit vertoonde beelden in kleur. Ook is er een bijzondere samenstelling gemaakt over deze periode met de Scheltema collectie.

Diorama

Bijzonder diorama ‘21 man’ Daarnaast is er een diorama, gemaakt door Lieuwe de Wit, met als titel ’21 man’, gebaseerd op het gelijknamige boek van Peter van der Meeren. Op 21 mei 1944 werden in Sneek 21 jonge mannen door de Duitsers van de tribune geplukt bij de wedstrijd tussen de districtsteams West en Noord. Wat een hoogtij-sportdag moest worden, werd een dag met een dramatisch einde.

Overige nieuwigheden Naast eerdergenoemde exposities zijn er ook ruim 30 NS 1100-modellen in diverse schalen, foto’s, attributen en een unieke polygoonfilm over dit bijzondere model te bewonderen. De NS 1100 is een elektrische locomotief die tussen 1950 en 1999 werd ingezet door de Nederlandse Spoorwegen.

De unieke Shell-modellen collecte is de afgelopen periode flink uitgebreid met nog meer bijzondere modelspoortreinen.

En wat dacht u van de “De Rotterdamse Hef”? Deze Koningshavenbrug was de plek waar ooit de treinen het centrum van Rotterdam verlieten. Deze hefbrug, vandaar de naam, is als groot schaal model nagebouwd en als bruikleen model van de NMF nu te zien in ons museum.

Onlangs is het museum in het bezit gekomen van een zeer unieke collectie blikken treinmaterieel, huisjes en toebehoren van Anthony de Galan uit Keerbergen (België). Een bijzondere Belgische collectie waarvan het oudste exemplaar dateert uit 1920, de overige exemplaren uit de periode 1920-1960.

Kort samengevat, er valt genoeg nieuws te zien en te beleven, dus het Modelspoormuseum in Sneek is zeer zeker een bezoek waard. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.