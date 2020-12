Sneker Kerstspeech trekt meer dan 1000 digitale bezoekers

SNEEK- Net als op veel andere plaatsen werd de traditionele kerstavondviering van de Baptisten Gemeente Sneek via het YouTube kanaal uitgezonden. Meer dan 1000 bezoekers zagen naar de première van de Sneker Kerstspeech, waarin zangeres Elske DeWall een door Henk van der Veer aangepaste Sneker versie van Herman van Veen’s Kyrie Eleison zong.

Dat lied was de rode draad van de viering, die een halfuur duurde. Vooraf waren prachtige (drone)beelden van de Sneker binnenstad te zien. Burgemeester Jannewietske de Vries sprak woorden van hoop en haalde daarbij het gemeenschapsgevoel van Súdwest-Fryslân aan.

Dichter Henk van der Veer, vertolkte op geheel eigen manier zijn kerstgevoelens in coronatijd, uiteraard in het Snekers.

De bemoedigende toespraak van dominee Wouter Bandstra was zeer persoonlijk maar tegelijkertijd ook universeel, met de Heilige Maria als kern van zijn verhaal.

Tussen de toespraken, die al eerder waren opgenomen, kabbelde de muziek van het Kyrie Eleison lied.

Een viering over de kerkmuren heen, waarbij ondanks alle coronabeperkingen duidelijk werd dat er nog talrijke mogelijkheden zijn van initiatieven die wél haalbaar zijn in deze naargeestige tijd. Het adagium ‘Hou Moëd, komt Goëd’, klonk dwars tegen alles in. Het programma werd op vlotte manier gepresenteerd door gastvrouw Marleen van der Zee.

Kyrie Eleison – Kerstavond project 2020, gezongen door Elske DeWall





Voor de bakker die zijn vuur laat doven

Voor de boer die zijn ploeg laat staan

Voor de metselaar die geen huis meer wil bouwen

en de retailers die niet meer verder gaan

Eleison, Eleison, Kyrie Eleison

Voor de Bogermandocent die niet meer durft vertellen

Voor Bandstra die zijn gebed vergeet

De Antonius-dokter die niet meer kan genezen

en de rechter die geen raad meer weet

Eleison, Eleison, Kyrie Eleison

Voor beppe alleen in ‘t Bonifatiushuis

Voor pake die al vergeten is

Voor de angsten slapeloze nachten

Voor Jan Brandsma’s verdriet dat niet geweten is

Eleison Kyrie Eleison

Eleison Kyrie Eleison

Eleison Kyrie Eleison

Eleison Kyrie Eleison

Toespraak Jannewietske (muziek blijft kabbelen op de achtergrond)

Voor de Rollinghomers die niet meer zingen

Voor de liefste die het huis verlaat

Voor al het nutteloze leed van de wereld

Voor ons zieltje dat ten onder gaat

Eleison Kyrie Eleison

Voor de kinderen in het Sneker AZC

Voor de onschuld verkracht en vermoord

Voor gecorrumpeerde heersers

Door geld en macht ontspoord

Eleison Kyrie Eleison

Voor onze koude lege twitterwoorden

Voor onze leugens, onze achterklap

Voor het paradijs dat we verloren

Voor onze levenslange ballingschap

Eleison Kyrie Eleison

Eleison Kyrie Eleison

Eleison Kyrie Eleison

Eleison Kyrie Eleison

Sneker gedicht Henk van der Veer (muziek blijft kabbelen op de achtergrond)

Voor cipiers en advocaten

voor presidenten en inspecteurs

voor adjudanten en commandanten

voor commissarissen en controleurs

Eleison Kyrie Eleison

Voor fabrikanten en voor commerçanten

en sekshuisbazen met groot gewin

in hormonen, drugs en wapens

voor al ‘t kwaad er tussenin

Eleison Kyrie Eleison

Ook voor vissers en voor matrozen

en voor boze boeren op de tracteur

voor de kampers aan de Woudvaart

de skûtsjeschipper en de vrachtchauffeur

Eleison Kyrie Eleison

Eleison Kyrie Eleison

Eleison Kyrie Eleison

Eleison Kyrie Eleison

Toespraak Wouter Bandstra (muziek blijft kabbelen op de achtergrond)

Voor de duiven op het Schaapmarktplein

voor de smid en voor de timmerman

voor het ventje aan zijn loketje

voor Jan op het Oosterdijk de orgelman

Eleison Kyrie Eleison

Voor de getroffenen van corona

voor het lief van een dode soldaat

voor het meiske zonder geliefde

voor al ‘t zeer dat nooit meer overgaat

Eleison Kyrie Eleison

Voor wie zal ik hier nu nog zingen

voor diegene die ‘k hier vergeet

er kan niemand zonder wat vrede

rijke boer of arme profeet

Eleison Kyrie Eleison

Eleison Kyrie Eleison

Eleison Kyrie Eleison

Eleison Kyrie Eleison STILTE

En voor Jozef en voor Maria, voor dat Kind in die donkere stal

ieder jaar wordt onze hoop herboren, hou moed, het komt zeker goed!

Kyrie Eleison