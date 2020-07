Sneker kermis coronaproof gemaakt

“De loopstroken zijn vier meter breed. Als iedereen zoveel mogelijk rechts loopt is er ruimte genoeg om elkaar te passeren. Verder is er vrije ruimte om te wachten voor een attractie of te genieten van het kijken naar de attractie”, aldus een woordvoeder van de gemeente SWF.

Het kermisterrein op het Martiniplein heeft dit jaar twee ingangen en twee uitgangen. Deze bevinden zich aan de kant van het Oud Kerkhof en aan de kant van de Stationsstraat. De rest van het terrein wordt afgesloten met hoge hekken.

De kermis begint op vrijdag 31 juli, 13.00 uur en duurt tot en met donderdag 6 augustus.