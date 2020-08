Sneker Houkepoort onderdak in kerk Offingawier?

OFFINGAWIER- Met als titel ‘Dorpsgevoel in stadswijk’ presenteerden de nieuwe bewoners van de wijk Houkepoort in Sneek zich woensdag 5 augustus in de Leeuwarder Courant. Hoe bouw je aan sociale verbondenheid in een wijk waar alle bewoners nieuw zijn?

Het bestuur van Stichting Nicolaastsjerke Offenwier heeft het artikel ook gelezen hoe de bewoners van de Houkepoort op zoek zijn naar buurtinitiatieven en op termijn ook naar een fysieke plek om deze initiatieven te verduurzamen en vast te houden. Het markante kerkje van Offingawier ligt op steenworp afstand van de Houkepoort. Het bracht Jan Eringa, voorzitter van de Stichting Nicolaastsjerke, op een idee...

Kerkgebouw functioneel maken

“Wij zijn namelijk al enige tijd bezig om ons kerkgebouw functioneel te maken voor meerdere doeleinden. Zo zal er na de zomer gestart worden met een groot onderhoud en restauratie van het dak met behulp van subsidie van de provincie. Helaas zal de toegezegde subsidie niet toereikend zijn om het complete kerkgebouw een facelift te geven. Met name voor het up to date en multifunctioneel maken van het interieur van dit pittoreske kerkje zullen er fondsen worden aangeschreven en is de stichting afhankelijk van giften.”

“De stichting gaat er desalniettemin van uit dat het kerkje in het voorjaar geschikt zal zijn voor kleine intieme bruiloft ceremonies of vergelijkbare feestelijke bijeenkomsten. Het kleine sfeervolle kerkgebouw geeft een unieke sfeer mee aan allerlei feestelijke familiebijeenkomsten. De Nicolaastsjerke kenmerkt zich door zijn intieme sfeer. Het gebouw is uiteraard ook te gebruiken als repetitieruimte en uitvoeringsruimte voor kleine concerten, voor kerkelijke bijeenkomsten, het orgel is intact en begrafenissen. En dus en nu komt het:Ook voor buurtbijeenkomsten!”

“Op zoek naar synergie is het daarom een poging waard om de bewoners van de nieuwe wijk Houkepoort nieuwsgierig te maken naar de mogelijkheid om het kerkje in Offenwier te betrekken bij initiatieven en evenementen die door de buurtbewoners ontwikkeld gaan worden. We hebben de eerste contacten reeds gelegd met de mensen van de Houkepoort. De stichting opereert hiermee geheel in lijn met de wens van de gemeente SWF om markante kerkgebouwen te behouden en breed voor de gemeenschap beschikbaar te houden”, ik hoop dat onze contacten met de Houkepoort dan ook tot iets moois zullen leiden”, aldus een immer enthousiaste Jan Eringa.

Uiteraard komt het stichtingsbestuur graag in contact met iedereen die interesse heeft in het gebruiken en mede in stand houden van de Nicolaaskerk te Offingawier.