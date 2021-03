Sneker fontein van Fortuna van z’n voetstuk voor reparatie

SNEEK- Dat de Fontein van Fortuna, zoals de officiële naam van de Sneker fontein luidt, is vanmorgen van z’n voetstuk gehaald. Al enkele maanden draaide het beeld van de Duitser Stephan Balkenhol niet meer. Ook de coating van de fontein is niet goed en het geheel zag er smerig uit.

Afgelopen weekend werden de 11 fonteinen weer aangezet op ‘Kletterdei’. Die van Sneek dus niet. De fontein zal in Duitsland worden gerepareerd en is vanmorgen in een busje afgevoerd.

Meteen al bij de plaatsing van de Sneker fontein waren er in het voorjaar van 2018 problemen. Het bleek dat de fontein te hoog in het water van de gracht stond. De fontein is toen aangepast.

Wanneer de fontein weer terugkomt en hoe hoog de reparatiekosten zijn, is niet bekend.