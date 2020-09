Sneekweek’hit’ 2020 van Fokko Dam wordt landelijk opgepakt

SNEEK - De Sneekweek’hit’ 2020 van Fokko Dam en het LUS Koor (LUS = Lui Uut Sneek), die afgelopen Sneekweek gelanceerd is, komt deze week NIEUW binnen in de landelijke releaselijst van Digi Pluggen.

Deze Plug TOP 100 wordt samengesteld op basis van het aantal downloads en streams van de laatste uitgekomen liedjes.



Het laat de releases zien die afgelopen week het populairst waren onder 250 radiostations in Nederland en die dus een grote kans hebben komende tijd gedraaid te gaan worden.

https://www.digipluggen.nl/site/top100

De reden dat dit liedje ‘Oh oh wat heb ik een plezier’ zo opgepikt wordt, is waarschijnlijk omdat het nummer zo makkelijk mee te zingen is, en ook werkelijk in je ‘kop’ blijft hangen. Als je het eenmaal gehoord hebt, raak je er niet meer van af.

Fokko Dam wordt in dit liedje bijgestaan door het Sneker LUS-Koor, dat dit jaar 10 jaar bestaat, en het succes van het liedje is natuurlijk ook een enorme opsteker voor dit koor.

Zo kan het jubileum, ondanks de corona-crisis, toch een klein beetje gevierd worden.

‘Oh oh oh wat heb ik een plezier’ is o.l.v. producer Dylan van der Feen opgenomen in The Office Studio te Witmarsum.

Overigens zingt Zware Jongens-collega Arie Kuipers ook mee op dit liedje.

Voor degenen die het nummer nog niet gehoord hebben, het is te vinden op Spotify en de videoclip is te zien You Tube.

En dan nu, meezingen maar:

Oh oh oh wat heb ik een plezier

Op de veranda staat m’n kratje bier

Oh oh oh wat heb ik toch een lol

Op de veranda staat m’n kratje vol