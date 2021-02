Sneeker Dweildag in oktober?

“Carnaval zit er dit jaar niet in en ook het Friese Carnaval, oftewel de Elfstedentocht, gaat niet door. Heel erg jammer, zeker ook voor alle muzikanten van de dweilkapellen, die wij zo graag een muzikaal verzetje in deze barre tijd gunnen. Maar we laten de moed niet zaken, want er is hoop. De commissie van de Sneeker Dweildag is met heel veel enthousiasme gestart met de organisatie van de 9e Sneeker Dweildag. Wat we nu missen, halen we zaterdag 2 oktober dubbel en dwars in. Langs de grachten van de Sneker binnenstad zal het bruisen als nooit tevoren. Meld je aan als kapel, sponsor of vrijwilliger.

It giet toch oan op zaterdag 2 oktober!”