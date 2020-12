Sneek in kerstsfeer

SNEEK- Gisteren op 'De dag van de vrijwilliger' zijn de traditionele kersbomen in de Sneker stadsgrachten weer geplaatst, door…Vrijwilligers met een hoofdletter.

Chapeau voor alle vrijwilligers en in het bijzonder de vrijwilligers van de stads- en sfeerverlichting van Sneek! Ook de andere kerstbomen in de stad zijn inmiddels opgetuigd en staan er weer prachtig bij in sfeervol Sneek.