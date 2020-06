Sneek en omgeving schittert door inspirerende digitale samenwerking

SNEEK - Een groot aantal ondernemers is samen met VVV Waterland van Friesland begonnen met het inspireren van toeristen en inwoners op een innovatieve manier. Op vijfentwintig plekken in de regio worden toeristen én inwoners geïnspireerd via narrowcasting. Dat wil zeggen dat er via beeldschermen en tablets interessante tips en aantrekkelijke informatie worden gedeeld. De beeldschermen hangen onder meer bij de VVV-kantoren in IJlst en Sneek, Van der Valk in Sneek en bij Kameleondorp in Terherne.

Samenwerken’ en ‘verbinden’, dat zijn de sleutelwoorden volgens de deelnemende ondernemers van de narrowcasting om het toerisme in Zuidwest Friesland verder te versterken. Het is de bedoeling dat met de beeldschermen en de tablets toeristen en inwoners enthousiast worden voor alles wat Waterland van Friesland te bieden heeft. Zo blijven toeristen wellicht langer of keren ze sneller terug. “Zeker in deze coronatijd waarin wordt verwacht dat veel mensen in eigen land of provincie vakantie vieren, is het extra belangrijk om te laten zien wat voor moois er bij ons allemaal te beleven is”, zegt Floriaan Zwart, directeur van VVV Waterland van Friesland. “Een vakantie dichtbij heeft veel te bieden.”

Zichtbaar zijn Ook nu inspireren de beeldschermen al menig bezoeker of voorbijganger. Zo is er op de beeldschermen onder meer terug te lezen wat er nu en straks, ondanks corona, mogelijk is op het gebied van onder meer overnachten, cultuur, eten en drinken en watersport. Alle informatie op de beeldschermen wordt in drie talen getoond: Nederlands, Duits en Engels. “Met de narrowcasting worden we letterlijk en figuurlijk nog zichtbaarder”, denkt Nop de Graaf van het Kameleondorp in Terherne. Toeristen die collega-ondernemers bezoeken, worden volgens hem geattendeerd op Kameleondorp. Andersom worden bezoekers van Kameleondorp wellicht geïnspireerd om bijvoorbeeld naar Hindeloopen, Joure of Bolsward te gaan.

Promoten recreatie, cultuur en natuur Alles wat op de beeldschermen en tablets wordt getoond, is bedoeld om de recreatieve ondernemingen, de culturele instellingen en het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân verder te promoten. VVV Waterland van Friesland weet dat nu veel mensen die bij de Afsluitdijk of bij het Woudagemaal gaan kijken, daarna het gebied vrijwel direct weer verlaten. Met foto’s, video’s en tips worden zij nu verleid om Zuidwest Friesland verder te bezoeken, bijvoorbeeld in de herfst. Een weekeindje Sneek zou dan zomaar een goed idee kunnen zijn.

Op een groot aantal VVV-locaties en bij diverse recreatieve ondernemers kunnen bezoekers naast de informatie op de beeldschermen ook de website van VVV Waterland van Friesland op tablets bekijken. Zo doen ze nog meer inspiratie op. VVV-medewerkers en ondernemers gebruiken de tablets eveneens in hun informatievoorziening. Ondernemers die aan de narrowcasting willen meedoen, met een beeldscherm of tablet, om het toerisme in Zuidwest Friesland verder te versterken, kunnen zich aanmelden voor een abonnement. Dat kan via ondernemen.waterlandvanfriesland.nl.

Over VVV Waterland van Friesland VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied twintig VVV-locaties. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Een groot aantal recreatieve bedrijven is actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om Zuidwest Friesland verder op de kaart te zetten.