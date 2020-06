SKS-bestuur morgenavond met schippers om tafel om te praten over wedstrijden

SNEEK- Een zomer zonder skûtsjes is een stap te ver, en daarom komt Omrop Fryslân in juli twee weken lang met It Skûtsjesjoernaal. It Skûtsjesjoernaal is twee weken lang te zien bij Omrop Fryslân Televisie. In de eerste uitzending zijn René Nagelhout, voorzitter van de SKS, en negenvoudig kampioen Douwe Jzn. Visser te gast. Het programma is van maandag 20 juli tot en met vrijdag 31 juli te zien.

Geen uitreiking Sulveren skûtsje

Vanmiddag was René Nagelhout naast Fries Scheepvaart Museum directeur Meindert Seffing en de Commissaris van de Koning Arno Brok een van de sprekers tijdens de opening van de fototentoonstelling ‘Eén grote familie 75 jaar SKS skûtsjesilen’.

“It fûnemint fan 75 jier SKS is lein op 22 july 1945. Dat we dat nettsjinsteande de omstannichheden fiere meie binne we hiel grutsk op. Dit jier net de útrikking fan it Sulveren skûtsje’, sa’t it no stiet. It is in ûnmooglike situaasje. De drive by de skippers en de hiele feriening is enoarm om te sjen wat we der fan meitsje kinne. Oant no ta oant 1 septimber kinne we neat organisearje en dat krekt yn it jier fan ús 75-jierrich jubileum is fansels sûnde. Toch stean we net stil. We sille moarntejûn mei de skippers om’e tafel sitte om te sjen wat we der dan fan meitsje kinne.”

Schipper Sytze Brouwer van de Gerben van Manen hoopt dat de skûtsjes deze zomer tocht het water nog op kunnen. "Ik hoop dat we in september nog wat kunnen laten zien, in wat voor vorm dan ook." Zo liet hij weten. In schipper Gerhard Pietersma vindt Brouwer in ieder geval een medestander.