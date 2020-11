Sinterklaas is muzikaal aangekomen in het museum

Met hulp van zijn Pieten zijn er allemaal pakjes meegenomen met de trein. Dit zou de “motivatie van de Pieten” bevorderen om straks weer al die pakjes bij de kinderen te bezorgen. En extra dit jaar; Sint heeft speciaal een Fries dweilorkest ingehuurd om hem geheel muzikaal te begeleiden. Samen met de zwarte Pieten maken ze er weer een feestje van. En dit jaar blijft Sinterklaas een aantal nachtjes slapen in het museum in een bijzondere woning in het museum. Als de kinderen de woning van Sinterklaas hebben kunnen vinden in het museum, verdienen ze een lekkere traktatie. De Sinterklaastrein en de muziektrein is zaterdags vanaf 10.30 uur live te volgen in het museum en op zondag en dinsdag t/m vrijdag vanaf 13.00 uur.

Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.