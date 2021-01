Sint Nicolaastsjerke Offenwier in de steigers

"De zaalkerk met houten geveltoren uit de 19e eeuw werd in 1882 naar plannen van Albert Breunissen Troost in eclectische vormen ommetseld.

De originele Nicolaaskerk is gebouwd in 1335 en is nog deels aanwezig binnen de omgemetselde muur. De huidige luidklok uit 1948 van klokkengieterij Van Bergen is een vervanging van een door de Duitse bezetter gevorderde luidklok uit 1637. Het orgel uit 1908 is gemaakt door Bakker & Timminga", aldus Wikepedia.