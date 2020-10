Sint Martinuskerk Sneek in het licht: 4 ledlampen verlichten de gerestaureerde vieringtoren met inwijding door pastoor Peter v.d. Weide

SNEEK- De vieringtoren van de Sint Martinuskerk (architect P.J.H. Cuypers) aan de Singel in Sneek wordt vanaf zaterdag 31 oktober a.s. in de spotlights gezet. Vier ledlampen verlichten de recent gerestaureerde toren.

Een mooi gerestaureerde toren verdient het om in de schijnwerpers te worden gezet, zo dacht de locatieraad van de Sint Martinuskerk, onderdeel van de Sint Antonius van Paduaparochie, ongeveer een jaar geleden. “Zo blijven we voor de stad Sneek en wijde omgeving zichtbaar.”

Vieringtoren

Bij de inspectie, eind 2017, bleek dat we niet konden volstaan met alleen herstelwerkzaamheden aan de vieringtoren en daarom was volledige restauratie noodzakelijk. De onderbouw was zodanig door vochtinwerking aangetast dat uitstel niet langer verantwoord was.

Bekleding en schilderwerk

De leien dakbedekking en de lodenbekleding moesten volledig worden vernieuwd. De hoekaansluitingen in de dakvlakken zijn nu weer op de oorspronkelijke wijze uitgevoerd zoals architect P.J.H. Cuypers het heeft ontworpen. Het schilderwerk is uitgevoerd in de oorspronkelijke kleuren.

Uurwerk achterkant kerk, zijde Harinxmakade

De wijzerplaat met de wijzers van het uurwerk aan de zijde van de Harinxmakade zijn opnieuw met bladgoud verguld.

Om 18:00 uur zal Pastoor Peter van der Weide met de bouwlift omhooggaan om de toren in te wijden. Dan zal de verlichting worden ontstoken en wordt de Martinusklok weer voor het eerst geluid.

Vanwege de huidige beperkende maatregelen zullen er geen bezoekers worden toegelaten. De restauratie is mede mogelijk gemaakt door subsidies en de bijdrage van de diverse fondsen.

Aannemers

Adviseur/directie: JFA Bouwhistorie en Restauratieadvies, Tjerkwerd

Hoofdaannemer: Jelle’s Boubedriuw B.V., Greonterp Lei en Loodwerk: Marcel Hendriks Leidekkersbedrijf, Bolsward Johan Reekers Koper en Zinkwerk, Oudemirdum

Schilder: Schildersbedrijf R. Silvius en Zn, Sneek

Uurwerk: Uurwerk Robert van der Werf, Sneek Bliksembeveiliging: Hankel’s Technisch Bedrijf, Wommels

Torenverlichting: Pranger-Rosier Installaties, Sneek