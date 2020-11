Sint-Maarten in Top & Twel dit jaar ook met de nodige aanpassingen

OPPENHUIZEN- Op 11 november is het al zover: Sint-Maarten! Gezien de omstandigheden gaat dit feest er anders uitzien dan dat de Top & Twelsters gewend zijn. Vanuit het RIVM is aangegeven dat kinderen Sint-Maarten kunnen vieren, maar dan wel in aangepaste vorm, binnen de huidige maatregelen. We plaatsten hier al eerder een bericht over, hieronder specifiek voor Oppenhuizen & Uitwellingerga.

Op de site http://www.topentwelonline.nl/ staan de maatregelen voor de tweelingdorpen als volgt omschreven:

“Voor onze dorpen betekent dit dat we helaas niet gezamenlijk kunnen starten in de kerk. Maar gelukkig kunnen de kinderen, in kleine groepjes, nog wel langs de deuren gaan. Het besluit om kinderen wel of niet mee te laten doen aan Sint-Maarten ligt bij de ouder/verzorger. Op school en de peuterspeelzaal wordt om die reden geen lampion gemaakt, om geen verwachtingen te wekken bij de kinderen. Maar onze kinderen en ouders bezitten vast genoeg creativiteit om thuis iets te knutselen. En anders is er vast een mooie lampion op zolder of in de winkel te vinden!

Vanuit de gemeente wordt aan de inwoners geadviseerd om voorverpakte traktaties in een mand klaar te zetten en zelf bij de deur een stap terug te doen. Een andere tip is om een lampje of lichtje bij de deur te zetten, dan weten de kinderen dat ze bij u mogen aanbellen. De kinderen lopen van 18.00 tot ongeveer 20.00 uur door het dorp.

Op deze manier hopen we van Sint-Maarten ook dit jaar een mooi feest te maken! Het bericht vanuit de gemeente, met daarin de regels en de tips, is te lezen via https://sudwestfryslan.nl/publicatie/sint-maarten-2. “