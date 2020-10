Sint Maarten 2020

SNEEK- Op 11 november is het Sint Maarten en gaan kinderen zingend langs de deuren. Ook dit jaar kunnen kinderen Sint Maarten vieren, maar dan wel in aangepaste vorm, binnen de huidige maatregelen. Hieronder lees je in een bericht van de gemeente SWF, daar meer over.

Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, is er genoeg ruimte om in kleine groepjes langs de deuren te gaan. Het besluit om kinderen wel of niet langs de deuren te laten gaan ligt bij de ouder/verzorger.

Het is in ieder geval NIET de bedoeling: om met een groep in een optocht te lopen; om een activiteit te organiseren waarbij volwassenen in een groep bij elkaar komen; dat volwassenen meezingen. Want dat mag volgens de regels van de noodverordening niet. Houdt u ook daarmee rekening?

Langs de deuren

Ga je samen met je kind langs de deuren? Ga dan alleen met het eigen gezin of met een klein, vast groepje (maximaal twee volwassenen) langs de deuren. Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en van de bewoner(s).

Traktaties

We adviseren inwoners om voorverpakte traktaties in een mand klaar te zetten en zelf bij de deur een stap terug te doen. Tip voor wie graag meewerkt aan dit kinderfeest: zet een lampje of lichtje bij de deur, zodat de kinderen weten dat ze kunnen aanbellen. Zo kan Sint Maarten toch een feest voor de kinderen van de basisscholen zijn.

Wordt de deur niet opengedaan?

Het is mogelijk dat de deur niet open wordt gedaan, omdat de bewoner zich in een risicogroep bevindt of misschien klachten heeft. Natuurlijk kan er ook een andere reden zijn. Heb begrip voor mensen die de deur liever niet opendoen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.