Simmer yn Fryslân bij Omrop Fryslân

Leeuwarden-Aan het weer buiten zie je het niet, maar met de radio en televisie op Omrop Fryslân is het toch echt weer zover: Simmer yn Fryslân! Vanaf vandaag is het twee maanden lang genieten van de mooiste zomerse programma's bij Omrop Fryslân. En al wordt het misschien een andere zomer dan verwacht, ook in Fryslân valt genoeg te beleven, te zien en te horen. Ach, 'wat binne wy moai fuort net?'

Simmer yn Fryslân

In het programma 'Simmer yn Fryslân' maken we een acht weken lange tour door onze provincie. We strijken neer in verschillende dorpen en steden in Fryslân en proberen die plekken te bekijken door de ogen van de bewoners. Want, wat gebeurt er in de zomer? Is het een bijzondere zomer? En wat vinden mensen van hun eigen dorp of wijk?

Overdag is het programma te volgen via radio, met verschillende bijdragen in alle programma's. 's Avonds om 17.15 uur, en daarna om het half uur, is Simmer yn Fryslân met het dorp van de dag op televisie te zien. Benieuwd wanneer wij in jouw dorp zijn? Kijk dan op Omropfryslan.nl/simmer.

Skûtsjesjoernaal

Een zomer zonder skûtsjes is een stap te ver, en daarom komt Omrop Fryslân vanaf maandag 20 juli twee weken lang met het Skûtsjesjoernaal op televisie. Een speciaal Skûtsjesjoernaal uit het Skûtsjemuseum in Earnewâld waar vooral het 75-jarige jubileum van de SKS centraal in staat. Unieke gebeurtenissen, veel historie en sterke verhalen uit de afgelopen 75 jaar komen voorbij. Iedere dag zitten in het Skûtsjesjoernaal twee gasten aan tafel. Skûtsjeschippers van toen en nu schuiven aan, maar er is ook ruimte voor andere gasten.

Het Skûtsjesjoernaal is vanaf maandag 20 juli twee weken lang iedere werkdag te zien bij Omrop Fryslân.

Keatsen

De 5e woensdag van juli, die zit in het systeem van de kaatsliefhebber. En al is dit jaar alles anders, toch is Omrop Fryslân op woensdag 29 juli de hele dag op het beroemde Sjûkelân in Franeker. Met live reportages op radio en televisie, met PC leden, kaatsers, oud-kaatsers, liefhebbers en vrijwilligers. De hele dag, van 08.00 uur tot 18.00 uur. En daarna? Dan is er live op radio en televisie nog een uur lang PC Kafee. Met nostalgie, sterke verhalen, live muziek en een prachtige column.

Woensdag 29 juli is Omrop Fryslân de hele dag in PC sfeer. Op radio, televisie en internet.

Simmer 2000

Vanaf zaterdag 11 juli gaat het radioprogramma Sneon yn Fryslân terug naar de zomer van 2000. Twintig jaar geleden een begrip in onze provincie. Meer dan 270 dorpen en steden kwamen in beweging en zo kreeg de zomer van 2000 een magische klank, die nu, 20 jaar later nog altijd naklinkt.

En nu in de zomer van 2020 kijkt het programma Sneon yn Fryslân acht weken lang terug op die magische zomer van 2000. Op zaterdag 11 juli begint het feest met een locatie-uitzending in Boazum. Daarna gaat Omrop Fryslân iedere week de provincie in voor verschillende reportages en worden gasten ontvangen in de studio. En wat er de laatste zaterdag 29 augustus gaat gebeuren? Het zou zomaar spectaculair en muzikaal kunnen eindigen.

Sneon yn Fryslân is iedere zaterdag tussen 13.00 en 18.00 uur te horen bij Omrop Fryslân op radio. Meer info:https://www.omropfryslan.nl/simmer