Seizoen 2020: bijzonder geslaagd door topdrukte in Súdwest-Fryslân

SNEEK-Toen de coronacrisis in maart begon en we te maken kregen met een lockdown, werd het ergste gevreesd voor de recreatiesector in Zuidwest Friesland. Nu is het zomerseizoen bijna voorbij en kunnen de meeste recreatieve ondernemers en culturele instellingen terugkijken op een toch bijzonder geslaagd seizoen. Er is een flinke inhaalslag gemaakt dankzij de enorme drukte die op Friesland afkwam. En ook al wordt het nu rustiger, er komen nog steeds toeristen uit het zuiden van Nederland en de eigen regio.

‘Uitzonderlijk druk’, ‘Onze chalets zitten helemaal vol’, ‘een ongelooflijk seizoen voor jachtverhuurders’, ‘de laatste 1,5 maand is nog nooit zo druk geweest’ en ‘juli was een topmaand’. Het is slechts een aantal reacties van de leden van VVV Waterland van Friesland op de vraag hoe zij terugkijken op het seizoen 2020 tot nu toe. Iedereen geeft aan dat het zeker in de maand juli overweldigend druk was. Daarmee draaien alle ondernemers en culturele instellingen gelukkig weer goed.

Topdrukte in musea

“Het was zelfs nog drukker dan in juli 2018, tijdens het jaar van de Culturele Hoofdstad”, zegt Peter Miedema van het Jopie Huisman Museum in Workum. “Dat is natuurlijk ontzettend positief, zelfs als we de weken die we gesloten waren tijdens de intelligente lockdown, niet meer inhalen.”

Ook in het Fries Scheepvaart Museum is het bijzonder druk, Het museum kan dankzij de ruime opzet prima voldoen aan de coronamaatregelen. “Juli was voor ons een topmaand”, aldus Meindert Seffinga van het museum in Sneek. “Maar helaas halen we de schade van tien weken sluiting en geen bezoek meer van scholen niet meer in. We moeten de reserves zwaar aanspreken.”

Verjaardagsfeesten op locatie

Geeske Holtrop van Boerderijrecreatie in Delfstrahuizen geeft aan het even druk te hebben als vorig jaar. Verder ziet zij na de laatste coronamaatregel van ‘maximaal zes personen in huis’ een positief effect op de boekingen voor feesten. “Mensen willen hun verjaardagsfeesten nu hier op de boerderij houden”, vertelt Geeske. “Wij hebben alle ruimte hier.”

Coronaproof varen

Jachthaven & Botenverhuur Ottenhome Heeg kreeg dit zomerseizoen eveneens vele klanten. “Een boot huren is natuurlijk erg coronaproof”, verklaart Kees Alberts de drukte. “De sloepen, zeil- en motorjachten zijn nog steeds allemaal verhuurd. Alle grote boten zijn zelfs tot in oktober gereserveerd. Het wordt voor de meeste jachtverhuurders een ongelooflijk seizoen. En veel nieuwe klanten is het varen zelfs zo goed bevallen dat ze nu al hebben geboekt voor het volgend seizoen. ‘Friesland is prachtig’, zeggen ze vrijwel allemaal.”

Op wereldreis in Friesland

En dat is ook precies wat VVV Waterland van Friesland samen met Merk Fryslân en alle regio’s in Friesland binnenkort laten zien in een herstelcampagne. “Friesland is zo mooi, dat je makkelijk op wereldreis kunt in onze provincie. We roepen iedereen op om ook zeker in het najaar in Friesland eropuit te gaan. Dan is het hier weer op een andere manier prachtig”, zegt Grietje Hoekstra van VVV Waterland van Friesland.

“En hoe leuk is het om eens een museum om de hoek te bezoeken. Of om een stedentrip te maken in eigen provincie. We gaan met elkaar verder de schouders eronder zetten om nog meer inhaalmogelijkheden te creëren voor de recreatie- en cultuursector die het zo zwaar getroffen heeft in deze pandemie. Tegelijkertijd zijn we blij om te zien dat het zo druk is in Friesland en er ondanks alles volop wordt genoten.”

Over VVV Waterland van Friesland VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest-Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zeventien VVV-kantoren. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Een groot aantal recreatieve bedrijven is actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om Zuidwest-Friesland verder op de kaart te zetten.