Schrijver Sam McBratney van het bekroonde prentenboek Witst wol hoe mâl ik mei dy bin? overleden

Zijn wereldberoemde prentenboek Guess how much I love you, met illustraties van Anita Jeram, verscheen in maar liefst 57 talen, waaronder het Fries. ‘Sa fier as de moanne, sa mâl bin ik mei dy’ is waarschijnlijk wel de bekendste zin uit het boek. Onlangs verscheen bij uitgeverij Afûk nog de zesde druk van de karton-editie van Witst wol hoe mâl ik mei dy bin?

Het kinderboek uit 1994 verscheen in datzelfde jaar ook bij de Afûk, in een Friese vertaling van Gerda van der Wijk. Door de jaren heen verschenen er diverse herdrukken en op dit moment kan het boek, ook in Friesland, met recht en reden een ‘klassieker’ worden genoemd. Inmiddels zijn er wereldwijd zo’n 50 miljoen exemplaren verkocht. ‘It oandiel fan de Fryske edysje, mei sa’n 12.500 eksimplaren, mei op dat oantal miskien net grut lykje, mar foar in lyts taalgebiet lykas Fryslân is dat enoarm. En dat wy dêr dan de útjouwer fan binne, dêr binne wy grutsk op’, aldus Ida Heddema van uitgeverij Afûk.

In 2014 was Sam McBratney de hoofdgast bij het 20-jarig jubileumfeest van uitgeverij Walker Books in Bologna. Walker Books had daarvoor alle uitgevers van co-producties uitgenodigd. Ida Heddema, die namens uitgeverij Afûk aanwezig was: ‘Hy wie der hiel grutsk op dat syn boek yn safolle talen oersetten is. Mei elke nije oersetting wie er like fereare.’

Eind deze maand verschijnt de opvolger van Guess how much I love you. Eerst alleen in het Nederlands, onder de titel Wil je mijn vriend zijn?, maar later ook bij de Afûk in het Fries.