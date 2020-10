Schrijver en oud-Sneker Thys Wadman neemt afscheid als schooldirecteur met nieuw boek

SNEEK- Thys Wadman nam gister op een bijzondere manier afscheid na een lange carrière van 42 jaar in het onderwijs. Als verrassing kregen alle kinderen van de Sevenaerschool in Nieuwehorne, waar hij de afgelopen acht jaar directeur was, een exemplaar van zijn nieuw verschenen boek Jorrit & Philo begjinne in klup.