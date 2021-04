Schrijver en opiniemaker Özkan Akyol (Eus) geeft online lezing

SNEEK- Donderdagavond 15 april geeft Özcan Akyol, (1984) beter bekend als Eus, een online lezing over het thema Vrijheid. In de week waarin Friesland 76 jaar geleden haar vrijheid terugkreeg na de Tweede Wereldoorlog, gaat Eus onder andere in op de vraag hoe wij nu eigenlijk omgaan met die vrijheid. Hoe bewaken wij de verworven vrijheden van onze democratie in een tijd van populisme? Ook vertelt Eus welke rol vrijheid in zijn eigen leven heeft gespeeld.

Gastheer Jacob van der Weij gaat het gesprek met de populaire schrijver aan, dat live uitgezonden wordt vanuit de studio in Bibliotheek Drachten. Tijdens het interview, waarin Eus zijn kijk op vrijheid zal geven, kan het publiek vragen stellen via de chat. De lezing wordt georganiseerd door Bibliotheek Drachten, de Stichting Literaire Activiteiten Smallingerland en Bibliotheken Mar en Fean en is online te volgen via het Videobelprogramma Zoom. Deelname is gratis, aanmelden is wel noodzakelijk. Dit kan online via bmf.op-shop.nl