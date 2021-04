Schooldag van de duurzaamheid lanceert nationaal lied op Dag van de Aarde 22 april

SNEEK- ‘De Aarde is ons lief’. Zo heet het lied dat stichting Schooldag van de duurzaamheid op de Dag van de Aarde (Earth Day, 22 april) lanceert en op 28 mei in heel Nederland wordt gezongen, als afsluiting van de Maand van de Aarde. Prinses Irene ondersteunt het met een introductie. Het lied vertelt in kindertaal wat de 17 Sustainable Development Goals (Werelddoelen) van de Verenigde Naties zijn. De organiserende stichting Schooldag van de duurzaamheid nodigt alle Nederlanders uit om 28 mei om 9:00 uur uit volle borst mee te zingen, musiceren of dansen. En dit te delen op social media onder de hashtag #juniorglobalgoals. De leukste optredens laten we zien op de website van Schooldag van de duurzaamheid (https://schooldagvandeduurzaamheid.nl/).

Initiatiefneemster Judy van der Lijke: “Samen een lied zingen past goed bij deze tijd. Op afstand vanwege corona, maar sterk met elkaar verbonden in de Werelddoelen die we nastreven. Muziek is een krachtig medium en het is fijn om iets cultureels te kunnen doen in een tijd dat bijna het hele culturele leven stil ligt.”

De songtekst en notenbalken voor diverse instrumenten en een aantal dansmoves worden vanaf 22 april gedeeld via de website van Schooldag van de duurzaamheid. Zo kan iedereen op 28 mei of op een ander moment in de Maand van de Aarde (van 22 april t/m 31 mei) meedoen.

Stichting Schooldag van de duurzaamheid

Stichting Schooldag van de duurzaamheid verzorgt al vanaf 2016 het hele jaar door ‘duurzaamheidsdagen’ op basisscholen om de Werelddoelen praktisch handen en voeten te geven. Hiervoor heeft zij de Werelddoelen laten vereenvoudigen tot 7 Junior Global Goals (http://www.juniorglobalgoals.nl). De stichting heeft het lied ‘De Aarde is ons lief’ gemaakt om hier op nationaal niveau aandacht voor te vragen.

De Aarde is ons lief

‘De Aarde is ons lief’ vertelt hoe je een duurzame samenleving vormgeeft in een taal die iedereen begrijpt. Als we onze samenleving inrichten volgens het gedachtegoed van de Werelddoelen, hoeven we niet bang te zijn voor een virus dat ons ziek maakt, de aarde die opwarmt, de biodiversiteit die steeds meer onder druk komt te staan en mensen die hun woonplaatsen moeten ontvluchten vanwege het veranderende klimaat.

Of zoals Sandra Pellegrom, SDG coördinator Nederland, het formuleert: “De coronacrisis maakt de Werelddoelen belangrijker dan ooit. Hoe eerder we deze bereiken, des te beter kunnen we als maatschappij een crisis doorstaan.”

Tekst van het refrein

De Aarde is ons lief.

De Aarde is ons alles.

De Aarde is toch onze planeet

waarop we leven, die ons alles kan geven.

Laten we zuinig en trots zijn op haar

Voor nu en nog eens honderdduizend jaar!

De sterren van het lied

Kinderboekenschrijfster Bette Westera en componist en arrangeur Edwin Schimscheimer schreven het lied. Schimscheimer en Christan Grotenbreg, multi-instrumentalist en arrangeur, produceren het lied. Zeer getalenteerde jongeren uit heel Nederland werken eraan mee.

Prinses Irene over het lied: "We hebben onszelf in het centrum van het leven gezet en ons daarmee boven de natuur geplaatst. Dat is niet duurzaam. Wij zijn er juist onderdeel van! Het is goed je dat te beseffen en daar naar te handelen. Daarom ben ik zo blij met het lied ‘De Aarde is ons lief’, dat gaat over de Junior Global Goals en hoe alles samenhangt. Als jongeren begrijpen dat wij allen deel van het geheel zijn en daar ook een verantwoordelijkheid hebben, heb ik er alle vertrouwen in dat er een mooie toekomst voor ons is.”

Aan het lied werken mee: Mannes Bakker–zang| Luuk van der Boom–zang| Roxy Dekker–zang| Melanie Reindertsen–zang| Fama Koning–cello| Fabian Altena–viool| Christiaan Blom–blokfluit| Merle van der Lijke–harp| Sarah van der Lijke–fluit| Arie den Boer–slagwerk| Mark Dekkers–(contra)bassist | Georgios Lazakis–rapper | Studio26/Stichting Kunst in Beweging–vooropleiding dans en DJF DANCE CENTRE-dansers.

Meer weten over de Junior Global Goals?

Basisscholen kunnen zich naast deelname aan het lied, ook gratis aanmelden voor een ‘Proef de Schooldag’ via www.schooldagvandeduurzaamheid.nl/varianten/#variant-1. Inmiddels hebben 150 basisscholen meegedaan aan een Schooldag van de duurzaamheid en zijn er in vijf gemeenten uitgebreide programma’s georganiseerd voor duizenden leerlingen.

Prinses Irene en vele organisaties ondersteunen het lied, zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds, stichting Dag van de Aarde, Grootouders voor het Klimaat, stichting NatuurWijs, SAM Stichting Algemeen Muziekfonds en een uitgebreid ambassadeursnetwerk van stichting Schooldag van de duurzaamheid zelf.