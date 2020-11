Sauna's mogen toch open blijven

Dit is door zowel de Veiligheidsregio als het ministerie van VWS bevestigd. Een woordvoerder van VWS verklaarde volgens de Telegraaf dat er sprake was van een misverstand. Ze hoeven de deuren toch niet te sluiten in het kader van ontspanning.

Alleen individueel bezoek aan de sauna is toegestaan. De horeca in de welnessbedrijven is gesloten, met uitzondering van sauna's waar bijvoorbeeld een hotel bij hoort. In dat geval mogen de hotelgasten gebruik blijven maken van de mogelijkheid om een hapje te eten en te drinken.