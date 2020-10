Samen coronaproof genieten van workshops tijdens Kom Erbij Festival

SNEEK- Het K om Erbij Festival bij Kunstencentrum Atrium in Sneek trok zondag 4 oktober 45 bezoekers. Tijdens het gratis evenement, met name gericht op 55-plussers, kon van 14.30 tot 16.30 uur worden meegedaan aan vier creatieve workshops. In verband met de coronamaatregelen waren er maximaal dertig personen tegelijk aanwezig in het kunstencentrum. Wanneer een bezoeker weg ging, kon een ander naar binnen.

Tijdens het festival werden er portretten gemaakt met Oost-Indische inkt, gedichten geschreven en stempels gemaakt. Het Kom Erbij Orkest onder leiding van Guus Pieksma vormde de vierde workshop. Bezoekers met en zonder muzikale achtergrond konden aanschuiven en meespelen op een djembé of trombone. Zij kregen hulp van de zes ervaren muzikanten die Pieksma had meegenomen.

Het samenzijn stond voorop

Wie langskwam voor een kopje koffie of thee met was lekkers was ook van harte welkom. "Het samenzijn stond vandaag voorop", vertelt projectleider Jacobien van Vugt van Akte2 na afloop. Het Kom Erbij Festival wordt jaarlijks georganiseerd door het projectbureau van Cultuur Kwartier Sneek. "Ik heb gemerkt dat er veel behoefte is aan samenkomen, een goed gesprek en met elkaar iets ondernemen. Een bezoeker vertelde mij het heel spannend te vinden om alleen iets te gaan doen. Hij heeft de stap toch gezet om te komen en vond het hartstikke leuk. Zo zeiden meer mensen tegen mij dat ze blij waren dat het festival in de huidige coronatijd door is gegaan. Het Kom Erbij Festival sluit daarmee goed aan bij de nationale Week tegen Eenzaamheid, die nog tot 8 oktober duurt."

Door de aangescherpte coronamaatregelen in Nederland zag Van Vugt zich wel genoodzaakt om het evenement af te schalen. "De veiligheid van de bezoekers, medewerkers en vrijwilligers staat voorop. Zo hebben we het aantal workshops teruggebracht naar vier en konden de liveoptredens van leerlingen van Kunstencentrum Atrium niet doorgaan."