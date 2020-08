Ruben Hoeke en Edgar Koelemeijer bij Lewinski

SNEEK- Twee Nederlandse Rock & Roll coryfeeën samen op tour! Wild Romance, Ruben Hoeke Band, Thé Lau, Drukwerk, Roberto Jacketti & the Scooters, Jan Akkerman, David Bowie-Undercover… Naast ontelbare bands, samenwerkingsverbanden en sessies speelden deze twee gedreven muzikanten met vrijwel iedereen uit het Nederlandse pop- en rockcircuit.

Opgeteld hebben ze een paar miljoen muzikale kilometers afgelegd en meer dan 3000 optredens in zowel binnen als buitenland op hun naam staan. Beiden speelden met grote namen en nu gaan ze samen op tour!

Laat je meevoeren door deze unieke, intieme optredens bestaande uit eigen materiaal, bekende en obscure covers en talloze anekdotes. Na het optreden vindt er een interactieve Q&A plaats en een meet&greet.

Ruben Hoeke & Edgar Koelemeijer ‘Unlocked’: Een middag en/of avond in de puurst mogelijke muzikale vorm. De eerste vijf try-outs half juni verkochten binnen paar minuten uit.

Lewinski Sneek

Datum 21 augustus

Aanvang vanaf 19:30 uur

Entree: €22.50 (Alléén v.v.k. via www.lewinski.nl

Vooraf een hapje mee-eten? Dat is mogelijk voor €16,75 per persoon. Graag dieetwensen/vega wensen vooraf aan ons doorgeven. De keuken is geopend tussen 18:00 en 19:30 uur