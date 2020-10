Rituelen en klokluiden in Top&Twel

OPPENHUIZEN- Vroeg u zich af waarom de klok op een ander moment dan het hele uur luidde afgelopen woensdag- en donderdagochtend? Er was geen uitvaart, geen trouwerij, maar de klassen van de school CBS It Harspit (Palludara) kwamen op bezoek voor een rondleiding.

Er is over allerlei rituelen in de kerk verteld en de kinderen stelden zelf ook mooie vragen. Binnen speelde het orgel. Bij het uitgaan wilden we de kinderen het geluid van de kerkklok van dichtbij laten horen, vandaar!