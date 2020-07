Rinne yn Frijheid: Exposities en meer in Galerie Het Gemaal

ECHTEN- De oorspronkelijke plannen van Werkgroep Kunst & Meer voor de organisatie van een wandeling in Echten met als thema 75 jaar Vrijheid konden door de uitbraak van het coronavirus helaas niet doorgaan. Kunst & Meer heeft daarom in juni als alternatief voor dit evenement een tijdschrift uitgebracht waarin de wandeling, verhalen en gedichten over vrijheid zijn opgenomen.

Het is nu ook gelukt om in Galerie Het Gemaal in Echten exposities te realiseren rondom dit thema. Vanaf 15 augustus t/m 13 september 2020 wordt de galerie opengesteld voor publiek. De vrijwilligers van Kunst & Meer zijn dan aanwezig van 13.00 – 17.00 uur om informatie te geven over de exposities, de wandeltocht Rinne yn Frijheid en de culturele fietsroute rondom de Tsjûkemar.

Exposities Er is een bijzondere expositie te zien van het werk van H.N. Werkman, de graficus/kunstenaar uit Groningen. De collectie toont originele druksels met gedichten van de Blauwe Schuit, facsimile uitgaven van The Next Call, het tijdschrift dat Werkman uitgaf in de oorlog en de druksels van Chassidische Legenden. Ook is er een presentatie over de onderduikgeschiedenis van Loek Groenteman. Gedichten met het thema Vrijheid, gemaakt door basisschoolleerlingen uit de regio tijdens de lock-down, worden in en rondom het Gemaal op een speciale manier getoond.

Wandeling Rinne yn Frijheid Het tijdschrift van Kunst & Meer met de kaart van wandeling Rinne yn Frijheid ligt in de galerie voor u klaar. De wandeling is ook te lopen via de app IZI Travel. Download deze app en zoek ‘Rinne yn Frijheid en klik op Echten. U krijgt dan de route te zien en (gesproken) informatie over de bezienswaardigheden.

Activiteiten en muziek Er staan in de weekenden verschillende activiteiten en muziekoptredens gepland. Informatie hierover kunt u vinden op de website: www.detsjûkemar.nl en volg de berichten in de media.

Locatie: Galerie het Gemaal, Hoofdweg 29, 8537 SC Echten. De entree is gratis. Parkeren s.v.p. bij de kerk aan de Hoofdweg