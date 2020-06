Vanwege de corona-maatregelen zijn de geplande exposities van Hendrik Werkman, kunstenaar en drukker in de oorlog en geëxecuteerd in 1945 in Bakkeveen, Loek Groenteman, die als joods kind ondergedoken heeft gezeten in Echten en Lodo van Hamel, verzetsstrijder uit de regio en opgepakt op de Tsjûkemar, in tekst en beeld terug te vinden in het tijdschrift Rinne yn Frijheid, dat speciaal voor deze wandelroute in een oplage van 4000 exemplaren is gedrukt.

Het blad, met daarin de wandelroute is in papieren vorm gratis te verkrijgen bij alle VVV’s in de omgeving, de bibliotheken en horecagelegenheden rondom de Tsjûkemar, en ook digitaal te lezen en te downloaden (www.detsjukemar.nl).

De route is ook te vinden op de app: IZI TRAVEL, onder de naam Rinne yn Frijheid , Echten.

De wandelroute kan op een zelfgekozen moment gelopen worden. Kijk voor meer informatie en het volledig programma op www.detsjukemar.nl

Wanneer Vanaf 18 juni 2020, doorlopend

Wat Wandelroute 6.2 km

Waar Echten en omgeving

Meer informatie

info@detsjukemar.nl

Liesbeth Weinans : 0651984343

Website : www.detsjukemar.nl

Instagram : @tsjukemar

Facebook : stichting kulturele rûte Tsjûkemar