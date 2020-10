Restaurant Onder de Linden komt met bijzondere (re)actie op nieuwe coronamaatregelen

SNEEK- Restaurant Onder de Linden komt op woensdag 14 oktober, morgen dus, met een bijzondere (re)actie op de aangekondigde sluiting van de horeca, zoals die vanavond door het kabinet is afgekondigd. Lees hieronder:

“[OVERWELDIGD] diep onder de indruk van alles reacties van onze gasten op insta en Facebook bedachten wij spontaan alvast de eerste actie! —> 30 van jullie mogen ons op speciale wijze helpen opruimen.

HOE WERKT DAT?

We serveren morgen vanaf 18.00 een 3 gangen verrassingsmenu, onze koks en onze bediening gaan jullie nog 1 keer ontzettend in de watten leggen. Jullie een fijne avond, en wij hoeven ons heerlijke eten niet te verspillen.

De regels: je bent vrij van klachten, max 4 personen per tafel, je houd je aan de RIVM richtlijn / adviezen. Kosten zijn 38,50pp inclusief een mooie bijpassende fles wijn per twee personen. Reserveren kan vanaf nu via onze website! Vol=Vol