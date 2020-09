Reinier Paping ontvangt eerste exemplaar DCMNT Elfstedentocht

SNEEK- Zeg je Elfstedentocht, dan zeg je Reinier Paping. Logisch dus, dat ‘De held van ’63’ gisteren het eerste exemplaar van DCMNT Elfstedentocht mocht ontvangen. Een thema-magazine over de Tocht der Tochten in de vorm van een papieren documentaire, waar iedereen een eigen voorwoord in kan schrijven als je het bestelt.

Het eerste exemplaar van het magazine is dinsdag in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek aan Reinier Paping overhandigd. Zijn eigen naam op de cover, een persoonlijk voorwoord aan de binnenzijde. De inmiddels 89 jaar oude held was onder de indruk van DCMNT. “Wat een mooi blad. Prachtig dat mijn familiewapen ook een plekje heeft gekregen. Als ik tegenwoordig boodschappen doe, word ik nog steeds herkend. Dat bewijst dat de Elfstedentocht nog steeds leeft.”

In het magazine komt de historie van vijftien Elfstedentochten voorbij. DCMNT Elfstedentocht neemt je mee op een schaatstocht door de geschiedenis van de Friese traditie. Klunen, het befaamde kruisje en bijzondere details over de helden van toen. Natuurlijk blijft de barre tocht van 1963 niet onbesproken. Reinier Paping kreeg zelfs zijn eigen hoofdstuk. Paping: “Ik weet alles nog van die tocht, van begin tot eind.”

Nieuwe details

Maar er zijn ook nieuwe details. In de dcmnt-aire lees je bijvoorbeeld het verhaal over de gebroeders Udding. Een van de broers zou bewusteloos in de sloot hebben gelegen. Hij werd gevonden en opgewarmd met een kop snert. Vervolgens heeft hij de tocht nog uitgereden. Een brief, geplaatst in het DCMNT, levert voor het eerst bewijs voor dit verhaal.

Koorts slaat toe

Nu de wintermaanden langzaam in zicht komen, begint het te kriebelen. Kunnen de schaatsen dit seizoen weer uit het vet? Inmiddels is het 23 jaar geleden dat de Tocht der Tochten voor het laatst werd gereden. Toch lijkt deze meer dan ooit te leven. Na een paar dagen stevige vrieskou slaat de koorts bij sommigen al toe, wanneer de temperatuur boven nul komt dooit het enthousiasme maar langzaam. Ieder jaar komt de vraag wel ergens op televisie terug: giet it oan?

Het gevoel van de Tocht der Tochten is er dit jaar in elk geval wél. Dankzij een documentaire in magazinevorm over de Elfstedentocht. Te verkrijgen voor ongeveer twee tientjes, via www.dcmnt.nl/elfstedentocht.

Eigen naam op de cover

Het leuke van ‘Elfstedentocht’ en alle andere DCMNT-magazines is dat je ze kunt personaliseren. Elk exemplaar wordt afzonderlijk gedrukt met een zelf te schrijven voorwoord en een naam op de cover. Ook is er een persoonlijke foto bij het voorwoord te plaatsen. Dat maakt het een uniek cadeau voor sportliefhebbers in de familie of kennissenkring.

Bovendien steunt elke dcmnt-aire een goed doel, in dit geval het Foppe Fonds. Van ieder verkocht exemplaar gaat een euro naar de stichting.

Idee ontstaan

Het idee voor DCMNT is ontstaan tijdens de coronacrisis. Want wat als door die crisis opeens opdrachten wegvallen. Dan kun je bij de pakken neer gaan zitten. Kun je ook niet doen. ‘Never waste a good crisis’, dachten ze bij contentmarketingbureau Geen Blad voor de Mond uit Enschede. Door de crisis kwam er tijd vrij, die werd benut door DCMNT te ontwikkelen. Naast de Elfstedentocht zijn er dcmnt-aires over The Rolling Stones, Nederland van Boven, Porsche, Alfa Romeo, Wet Plate fotografie en Twente Ontwaakt.