Reflections# 1-40 in Gallery Warns

WARNS- De tentoonstelling REFLECTIONS # 1-40 bestaat uit een selectie van 40 kunstfoto’s rond het thema water. De ‘waterspiegels’ zijn gedurende vier jaar in vier seizoenen genomen in de bossen, meren, sloten en kanalen van Zuidwest Friesland.

Over-all composities

Binnen het thema water is gekozen voor weerspiegelingen van natuur.

Veel foto’s hebben geen bepaalde focus maar zijn over-all composities waar de ogen als het ware doorheen kunnen zwemmen om steeds weer een ander detail te ontdekken.

Schilderachtige effecten

Daarbij speelt Lin met scherpte, diepte en belichting wat schilderachtige effecten geeft. Sommige foto’s doen dan ook denken aan schilderijen van meesters uit de kunstgeschiedenis zoals Claude Monet en andere impressionisten.

Magie van water

Lin Schregardus is opgegroeid met het water en raakte er al jong door gefascineerd. Water als levensbron, water als magische gedaante verwisselaar (vloeibaar, sneeuw, ijs, damp, gas). Water waaruit mensen, dieren en planten grotendeels bestaan. “De magie van het water moeten we niet onderschatten en we zouden er met meer zorgzaamheid mee om kunnen gaan”.

Over Lin

Lin Schregardus (1968) behaalde een Master in Kunstgeschiedenis aan de RijksUniversiteitGroningen en volgde de avondopleiding van (kunst) Academie Minerva.

Een aantal jaren exposeerde zij o.a. tekeningen en schilderijen en stapte tegelijkertijd de kunstjournalistiek in, onder meer als mede-uitgever en hoofdredacteur van de Kunstkrant (Blad voor de Beeldende Kunst Noord-Nederland). Daarnaast schreef ze als freelancejournalist voor o.a. Nieuwsblad van het Noorden en Algemeen Dagblad. Tot slot werkte ze voor het Museum voor Moderne Kunst Arnhem waar zij staflid was en tentoonstellingen onder de aandacht bracht.

Sinds een jaar of twintig fotografeert ze waterspiegels. Mede vanwege haar liefde voor het water is zij met haar echtgenoot, waterhond en eenden in Friesland gaan wonen. In 2020 heeft ze ervoor gekozen om haar fotografie voor het eerst te exposeren. Ze opent hiervoor de H2O Gallery in Warns.

H2O Gallery

Lin Schregardus

Mennistepaed 1, 8721 GB, Warns.

Tel. + 31 6 52322562

W. h2ogallery.nl E. info@h2ogallery.nl / lindaschregardus@gmail.com