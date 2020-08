Red Alert ook in cultureel Sneek

SNEEK- Vanavond staan Theater Sneek, Het Bolwerk, de Noorderkerkzaal en het Stadhuis in het rood. Het lijkt ogenschijnlijk zo feeëriek, maar het verhaal erachter is eerder een boos sprookje. “We vragen met deze actie aandacht voor de kritieke toestand van de evenementensector”, zegt Appie Hoogstra, hoofd licht en geluid van het Bolwerk in Sneek.

Hoogstra is degene die ervoor zorgt dat het geluid en het licht tijdens concerten in de Sneker Poptempel perfect is. “Ook wij sluiten ons bij de landelijke actie aan en hebben de gebouwen roodverlicht, als het zo doorgaat dan bloed de hele evenementenbranche dood”, weet Hoogstra. Vandaar ook dat de al genoemde gebouwen in Sneek roodgekleurd zijn.

Vijf voor twaalf

Het zogeheten Red Alert is een landelijke actie, waarbij de evenementensector laat zien dat het ‘vijf voor twaalf’ is. Vanaf half maart staat de sector helemaal stil en het gemiddelde omzetverlies sindsdien komt uit op 85 procent”, laat organisatie ‘Wij maken events’ weten. In heel Nederland zullen dinsdagavond zo’n tachtig gebouwen rood verlicht zijn. “Om ‘vijf voor twaalf’ worden letterlijk en figuurlijk de stekkers uit de lichtinstallaties getrokken om aan te geven dat het voor veel bedrijven al bijna te laat is.” Het doel van het Red Alert? De betrokken partijen willen dat de steunpakketten voor de evenementenbranche verlengd worden, totdat het werk hervat kan worden zonder de anderhalvemeterregel.