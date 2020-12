'Project Rembrandt' in het Fries Scheepvaartmuseum van Sneek

Speciaal voor jongeren van 11 - 18 jaar organiseert het Fries Scheepvaartmuseum in de kerstvakantie een workshop waarin je de fijne kneepjes van het schildersvak kunt leren. Geef je snel op want het aantal deelnemers is beperk!

Wanneer: dinsdag 22 december, 14.00-15.30 uur

Toegang: gratis

Opgeven: via educatie@friesscheepvaartmuseum.nl

Fotograferen meer jouw ding? Op 29 december organiseert het FSM een workshop 'Het perfecte plaatje' voor jongeren.