Programma Theater Sneek-Week 42

Pandepaniek – De Verleiders

De thema’s van De Verleiders zoals de zorg, het geldstelsel, de democratie en privacy worden door deze pandemie nog urgenter. Daarom juist nu een dystopische absurdistische komedie over risico, veiligheid, gehoorzaamheid, sancties, surveillance, solidariteit en hoe de 0,01 % rijken daar gebruik van maken.

De coronacrisis zal grote maatschappelijke en sociale consequenties hebben. Juist in angstige tijden is het noodzakelijk om met een breder perspectief naar de zaken te kijken en dat gaan De Verleiders doen! Wie profiteert er van deze paniek? Banken en beursgenoteerde bedrijven worden weer gered met belasting geld, er worden miljarden aan noodleningen verstrekt, de torenhoge schuldenberg wordt nog hoger. Wat doet dit met jou, je werk, je geliefden, je spaargeld? Hoeveel reuring Door de bank genomen ook heeft veroorzaakt, er is fundamenteel niets veranderd aan ons monetaire systeem. Ons geldstelsel is bijzonder fragiel, kan het deze crisis aan?

Verwacht van De Verleiders (George van Houts, Tom de Ket, Victor Löw, Hein van der Heijden en Tibor Lukács) geen troosttheater. Het is tijd voor actie. Maar zoals altijd: met humor. Harde, zwarte en soms doorbijtende humor. Een vlijmscherpe analyse over de moraal aan de top van het bedrijfsleven en onze financiële hygiëne en een vaccin tegen de waan van de dag. Durf te komen!

Theatershow // di. 13 oktober // 19.00 uur & 21.30 uur // € 30,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Buigt allen mee voor Drs. P – Erik van Muiswinkel

De Nederlandse kleinkunst, ja, de Nederlandse taal was zonder de hilarische verschijning van woordtovenaar Drs. P (1919-2015) beslist niet dezelfde geweest. Polzer schreef, naast een reeks fascinerende boeken, honderden krankzinnige en muzikaal altijd verrassende liedjes, waarvan er een stuk of vijf nationaal bekend werden. Het honderdste geboortejaar van Drs. P was voor Erik van Muiswinkel aanleiding om zijn held met een voorstelling te eren. Buigt Allen Mee Voor Drs. P is door de pers met lovende recensies beloond. Dit is de laatste kans om het eerbetoon aan de woordkunstenaar te ervaren. Buigt Allen Mee Voor Drs. P brengt zijn leven, zijn verhalen en zijn werk samen in een kleine zaal- voorstelling op de Schaal van P: intiem, ironisch, verwarrend en om te huilen van het lachen. De muzikale leiding berust bij de 28-jarige pianovirtuoos Guus van Marwijk: voor iemand met zo'n naam zwaaien alle deuren open. Erik, Guus, en Eriks langzamerhand vermaarde gitaar-licht-en-geluidsman Paul Remmelts brengen honderd minuten amusement die er als tien aanvoelen. Scherp, ontroerend en allerminst obsoleet. Met onder andere: De Grenadiertjes, Gonzofoon, Los Pompadores, Evangelische Potpourri, Goed Nieuws en De Gezusters Karamazov. Theatershow // woe. 14 oktober // 20.15 uur // € 23,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen – Meneer Monster (7+)

Andy en Terry zijn gevraagd om een theaterstuk over hun waanzinnige boomhut te maken. Dat is nog niet zo makkelijk, want waar haal je nou zo snel vliegende katten, een limonadefontein, een apeninvasie en een reuzengorilla vandaan?

Gelukkig hebben de jongens keihard gerepeteerd en ze zijn er bijna helemaal klaar voor! Maar eerst nog even 100 marshmallows eten en de papegaai kietelen. De Waanzinnige Boomhut is in Nederland één van de meest verkochte kinderboeken in tijden. Meneer Monster heeft samen met het Australische CDP Theatre Producers zijn tanden in dit totaal losgeslagen verhaal gezet. Ze hebben deze bestseller omgetoverd tot een nét zo waanzinnige theatervoorstelling vol krankzinnige humor en magische theatertovenarij die al enkele theaterseizoenen furore maakt.

Meneer Monster maakt cartoonesk actietheater gecombineerd met visuele comedy voor de hele familie dat bulkt van de energie en spelplezier. Met De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen wonnen ze in 2018 de Zapp Theaterprijs en een Zilveren Krekel.

Familievoorstelling // do. 15 oktober // 13.30 uur & 16.00 uur // € 16,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Vespucci Kwartet – Topzondag

Het Vespucci Kwartet speelde op festivals als het Grachtenfestival Amsterdam, Grachtenfestival aan de Maas, Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht en Kamermuziekfestival Hoorn. Ze waren live op de radio te beluisteren bij programma’s als Opium, Diskotabel en Spiegelzaal. In 2015 openden zij de nieuwe vleugel van het Van Gogh-museum in het bijzijn van prinses Beatrix. In 2014 brachten zij hun eerste CD ‘Debut’ uit met werken van Mozart en Dvorák. In 2019 kwam het vervolg met een CD met werken van Haydn, Webern en Brahms. Beide CD’s werden uitgebracht bij het label Footloose. De leden van het kwartet zijn ook in de orkestwereld actief.

Zo is Lisanne 1e concertmeester van het Antwerp Symphony Orchestra, Douw Fonda plaatsvervangend aanvoerder en Stephanie altvioliste van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Ruña remplaçeert in vele Nederlandse orkesten. Naast hun reguliere concerten, heeft het kwartet zich de afgelopen paar jaar ook beziggehouden met het ontwikkelen van bijzondere concerten/voorstellingen. Zo ontstonden het filmproject ‘Kreutzersonate’ met video-artist Michal Grycko, het dansproject ‘Prokofiev moves’ met o.a. prima ballerina Maria Seletskaja (Koninklijk Ballet Vlaanderen) en de kindervoorstelling ‘De Nieuwe Kleren van de Keizer’ (5+) met acteur Steef Hupkes, die nog steeds te zien is. Het concept van deze voorstellingen werd steeds ontworpen door primarius Lisanne Soeterbroek. Muziek // zo. 18 oktober // 11.30 uur // € 12,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400