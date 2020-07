Programma Theater Sneek vanaf 1 september online

SNEEK -“Helaas was het dit jaar voor ons niet mogelijk om de brochure uit te brengen en de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen begin juni te starten. Wél kunnen we je laten weten dat we druk bezig zijn een aangepast theaterprogramma samen te stellen voor de periode september tot en met december 2020”, laat Theater Sneek in een brief aan de ‘Vrienden van Theater Sneek’’ weten.

“We zijn van plan dit programma online bekend te maken op 1 september. Vrienden kunnen vanaf 5 september kaarten kopen en op 12 september, gelijktijdig met het UIT Festival, start de reguliere kaartverkoop. Ook worden er diverse maatregelen getroffen om volledig coronaproof open te gaan, zodat we in het najaar weer zorgeloos van theatervoorstellingen kunnen genieten. Wordt dus na de zomer vervolgd.”

Programma Bolwerk

Verder laat Theater Sneek weten dat “in het Bolwerk zijn we alweer opgestart met diverse kleine concerten voor het maximaal aantal toegestane publiek. We zijn van plan deze zomer door te gaan en wellicht zelfs concertjes buiten te verzorgen. Houd de website in de gaten voor onze programmering!”

Openingstijden servicepunt

Vanaf deze week gelden er aangepaste tijden voor het servicepunt en zijn we geopend en bereikbaar tussen 13.00 en 17.00 uur. In de zomervakantie is het theater gesloten. “Toch een vraag? Stuur deze naar service@cultuurkwartier.nl, we proberen binnen een week te antwoorden. Vanaf maandag 10 augustus zijn we weer geopend van 9.00 tot 17.00 uur (gesloten tussen 12.30 en 13.00 uur)”.