Primeur Woudagemaal: eerste munt koning Willem-Alexander met baard

De munt is ontworpen door beeldend kunstenaar Berend Strik, die in 2006 al verantwoordelijk was voor het ontwerp van het Rembrandt Vijfje. Het Woudagemaal Vijfje is de eerste (herdenkings)munt waarop Koning Willem-Alexander met zijn baard is afgebeeld. Achter de Koning wappert de vlag van Friesland, daaronder is een fragment van de kanalen die het Woudagemaal omringen zichtbaar. Op de keerzijde van de munt wordt het Woudagemaal vanuit vogelvluchtperspectief afgebeeld in strakke lijnen.



Trots

,,Trots zijn we op het nieuwe Woudagemaal Vijfje! De Koninklijke Nederlandse Munt heeft het ontwerp van deze tweede en laatste herdenkingsmunt van 2020 vandaag onthuld. Het is de eerste herdenkingsmunt ooit waarop Koning Willem-Alexander met baard is afgebeeld'', staat te lezen op de Facebookpagina van het historische stoomgemaal.



Eerste slag op 7 oktober

Het Woudagemaal Vijfje is de negende uitgifte in de werelderfgoed herdenkingsmuntenserie en viert het 100-jarig bestaan van het Ir. D.F. Woudagemaal. Op 7 oktober, de dag dat het Woudegemaal precies 100 jaar bestaat, wordt bij het Woudagemaal de ceremoniële Eerste Slag van de herdenkingsmunt verricht. Daarna worden de munten, ook in zilveren en goud uitvoering, uitgeleverd.