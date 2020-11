Presintaasje boek: Marten Groenhof,boer/skilder yn it Heidenskip

IT HEIDENSKIP- Op 11 december a.s. komt bij uitgeverij DeRyp een boek uit over Marten Groenhof (1925- 1978) uit It Heidenskip. Groenhof is gedurende zijn werkzame leven boer geweest maar heeft ook zeer veel geschilderd .

Groenhof was autodidact en had veel oog voor de omgeving van It Heidenskip maar ook voor alles wat zich op het water bevond daar in de Zuidwesthoek van Friesland. Hij heeft het zelfs gepresteerd een eigen tjotter te bouwen waarmee hij op de wedstrijden heel goed uit de voeten kon. Tijdens de Toochdagen die DeRyp eind augustus organiseerde kwamen er meer dan 175 werken tevoorschijn. Al deze werken zijn in het Groenhof stamboek opgenomen en tevens professioneel op de foto gezet.

Bij het nieuw te verschijnen boek is een korte levensbeschrijving van Marten opgenomen en zijn er ook nog foto’s gemaakt van het atelier en de boerenhuizinge waarin Marten met zijn vrouw hun hele leven gewoond hebben. Tijdens het “sneupen”in de familie archieven is ook nog een zeer opmerkelijk schetsboekje voor het licht gekomen waarin Groenhof d.m.v. tekeningen verslag deed van het hooien op de Krúspôllen (eilandje in de Fluessen) in de jaren zestig!

Zeer bijzonder dit schetsboekje, zo bijzonder dat de uitgever heeft besloten dit als extra uitgave bij het boek over Marten Groenhof uit te geven! M.a.w,. de presentatie op 11 december omvat twee boeken en er zullen dus ook twee eerste exemplaren uitgedeeld worden. Een aan Jannewietske de Vries(,burgemeester van SWF) en de ander aan Hylke Speerstra.(schrijver van o.a. De Oerpolder.) Vanaf 12 december zullen deze twee boeken te koop zijn bij de boekhandel en andere plekken in Friesland.