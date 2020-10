Poppodium Bolwerk krijgt geen ontheffing maximumaantal 30 bezoekers

“Dit kwam bijzonder onverwachts nadat we eerder deze week blij waren door te kunnen met de zaalvulling die we afgelopen tijd hebben gehanteerd en nu we alle maatregelen zo uitgebreid hebben doorgevoerd. Deze regel geldt in ieder geval voor de komende drie weken en we zullen dan ook zo snel mogelijk bekend maken welke wijzigingen in onze agenda hieruit volgen. Junkyard Dogs is verplaatst van vanavond naar 31 oktober, tickethouders hebben daar al een mail over ontvangen.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte en hopelijk zien we jullie snel weer”, laat het Bolwerk weten.