Poppodium Bolwerk bereidt zich voor op coronaproof-concert

SNEEK - Muziekliefhebbers kunnen zaterdag 27 juni weer een concert bezoeken in Poppodium Bolwerk in Sneek. De eerste show in drie maanden tijd wordt gegeven door de progressieve, licht symfonische rock/metalband Anquest.

In verband met de coronamaatregelen kunnen er maximaal 30 personen bij zijn. Het concert begint om 21.45 uur. Om zich goed voor te bereiden op het 'nieuwe normaal' is er 20 juni een testconcert voor medewerkers en vrijwilligers. Sinds 1 juni is het poppodia weer toegestaan om onder strikte voorwaarden 30 concertbezoekers, exclusief personeel, te begroeten.

Wat hier allemaal bij komt kijken, wordt zaterdag 20 juni getest via een proefconcert. Hoe worden de consumpties bijvoorbeeld straks ingeschonken en toiletbezoeken gereguleerd? "Zaken waar je voorheen nooit bij nadacht en als vanzelfsprekend ervoer", aldus manager John Schut. Hij is blij dat de deuren van het ruim 40 jaar oude poppodium op 27 juni weer open kunnen. "Concertgangers willen een show natuurlijk graag samen met veel andere muziekliefhebbers beleven, meer dan de toegestane 30 man, maar het is nu ook van belang te laten zien dat er nog leven is in de culturele brouwerij."

De show van Anquest wordt mede mogelijk gemaakt met Friesland Pop. Als het testconcert en het optreden op 27 juni goed verlopen, hoopt Poppodium Bolwerk wekelijks een show te kunnen programmeren. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor optredens in de buitenlucht, nabij de ingang aan de Kerkgracht.

De noordelijke rock/metalgroep Anquest werd begin 2010 opgericht door bassist Tjeerd Hingst en drummer Henk Hazenberg. Na het spelen van de muziek van anderen met muzikanten uit alle hoeken van het land, wilde de band terug naar zijn roots en tegelijk een moderne sound vinden. Twee bandleden van het voormalige TIMEXPOSURE kwamen de groep versterken: toetsenist en componist André Hazenberg en leadzanger Mario van Veen. In 2015 voegde de jonge, getalenteerde gitarist Robin Schingenga zich bij hen. Anquest hoopt later dit jaar zijn eerste officiële album te kunnen uitbrengen.