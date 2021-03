Pop-Art in Sneek: Debuut Friese kunstenaar SoSerge in combinatie met objecten van Ad van Hassel bij Bax Kunst

SoSerge Serge werkte jarenlang in de vormgeving van design lampen en meubelen voor zowel binnen als buiten. Altijd is de creativiteit in hem blijven broeien. Als kunstenaar is hij autodidact. Hij werk in Joure aan zijn kunstwerken in gemengde techniek, en afgegoten in epoxy. Hij neemt zijn inspiratie vanuit reizen naar het buitenland mee naar Nederland om deze in zijn kunst te verwerken. Ook de actualiteit speelt hierin soms een grote rol. Bijzonder aan het werk van Serge is dat hij de Popart en Street Art meeneemt naar de eenentwintigste eeuw. De moderne kunststromingen die ontstonden in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, zo rond 1950 en later. De bekende kunststroming wordt door hem geïnterpreteerd in zijn eigen kunstwerken maar ook in zijn eigen leefomgeving. Het belangrijkste kenmerk van de popart-beweging was het gebruik van bestaande (reclame)afbeeldingen en foto's en het commercieel uitbaten van kunst. De kunstenaar noemt het: “Kunst voor de nieuwe generatie”.

Serge verkoopt zijn werk via Galerie Bax Kunst naar binnen- en buitenland. Art Candy

In 1980 begon Ad met schilderen, na jaren verschillende creatieve disciplines doorlopen te hebben. Hij begon in 1983 twee exclusieve galeries in de hotels Sonesta en Krasnapolsky in Amsterdam. Sinds 1990 gebruikt Ad de zeefdruk, niet alleen voor zijn eigen werk, maar ook voor het werk van andere kunstenaars. Zo was hij 12 jaar de vaste drukker van Herman Brood, maar ook anderen zoals Corneille, Jan Cremer , Rob Scholte, Shunyam en Peter Diem maakten van zijn ambachtelijke vakkennis gebruik.

Na het overlijden van grootheden als Herman Brood en Corneille richtte Ad zijn kennis en specialiteit op een nieuwe techniek, het CNC lasersnijden en frezen van diverse materialen waarmee de waanzinnige gekleurde sculpturen gemaakt worden. De vraag naar de kunstwerken die Ad momenteel maakt is bijzonder groot en deze unieke objecten vinden inmiddels ook hun weg naar galeries in binnen- en buitenland. Je vindt zijn kunstwerken in galeries in Monaco, Saint Tropez, Dubai, New York… “En nu dus ook in Sneek. De toekomst ziet er goed uit”, aldus van Hassel.

De expositie bezoeken

Zaterdag 6 maart wordt de expositie online geopend. Naast online is Galerie Bax Kunst te bezoeken op de vaste openingstijden, u dient een afspraak te maken. ‘Wij volgen hierbij alle mogelijke aanwijzingen van het RIVM, en de geldende maatregelen. Daarnaast maken onze vertrouwde openingstijden het juist goed mogelijk om alle doelgroepen van dienst te zijn. in dit geval ‘s ochtends en ‘s middags op afspraak.’ Aldus curator Redmer Bax. Hij besluit: ‘Ook de thuiszitters willen wij bedienen met deze expositie van hoge kwaliteit. En dat doen wij naast in de Galerie ook online via een virtuele tour en onze website.’ De expositie is dus te allen tijde op de website www.baxkunst.nl en op Youtube te bekijken. Aankopen kunnen online verzorgd worden, net als proefplaatsingen. Neem hiervoor contact op met de Galerie.

De expositie duurt tot en met 24 april 2021.