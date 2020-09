Pommeranten bezoeken UIT Festival van Súdwest-Fryslân

SNEEK- Wiebren Buma, directeur Cultureel Kwartier Sneek en Súdwest-Fryslân wethouder van cultuur Mirjam Bakker ontvingen vanmiddag in de foyer van Theater Sneek een aantal Friese bestuurders.

Buma hield een warm pleidooi om juist nu in deze moeilijke coronatijd met elkaar de schouders onder de culturele sector te zetten. Het gezelschap bleef niet alleen in Sneek, maar nam ook een kijkje in Blauwhuis.