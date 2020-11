Podcast 'Boekekast', krijgt een vervolg met nieuwe exclusieve verhalen

Iedere week komt op zaterdag een nieuw literair verhaal online. Het gaat om verhalen van Friese schrijvers Hilda Talsma, Ferdinand de Jong, Piter Boersma, Geart Tigchelaar, Jetske Bilker, Jaap Krol, Lida Dijkstra en Thys Wadman.

Zaterdag 7 november wordt begonnen met het verhaal Old School fan Hilda Talsma. Andere verhalen zijn bijvoorbeeld It suske fan.. van Thys Wadman en Hoe’t ik it fjildfirus skipe van Lida Dykstra.

Naast het verhaal is in de podcast ook een interview met de schrijver te horen. Presentatrice Karen Bies gaat met de schrijver in gesprek over het verhaal, de achtergrond en de literatuur.

Omrop Fryslân en Boeken fan Fryslân, in samenwerking met City of Literature, willen ook met dit tweede seizoen de Friese literatuur eens op een andere manier onder de aandacht brengen.

Boekekast

De eerste Boekekast van de nieuwe reeks komt zaterdag 7 november online op Omropfryslan.nl/boekekast, de Omrop-app en de bekende podcast-kanalen.