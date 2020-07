Play! Festival Tirns groot succes

TIRNS- Play! Festival heeft bewezen toch een goed verlopen evenement te kunnen organiseren in corona- tijden. Afgelopen zondag vond van 13.00 tot 01.00 uur het elektronisch dancefestival 'Once upon a time at Play! plaats in de schitterende tuin van Jacky Bootsma in Tirns onder de rook van Sneek.

Met hetzelfde unieke sfeertje, de pompende beats en creatieve decors die het trouwe publiek van Play! gewend is, werd het een fantastische, sfeervolle en zonovergoten dag.

Omdat er nu een terras gecreëerd moest worden, om te veel rondlopen waardoor te veel drukte kon ontstaan te voorkomen, was het wel anders dan anders maar dat mocht de pret absoluut niet drukken. Want als er dan toch veel zitplaatsen moesten komen, dan maar op een unieke en eigen manier. In plaats van dit in te huren heeft het vrijwilligers-team met hun grote netwerk twee weken niks anders gedaan dan elke dag overal oud meubilair gratis vandaan te halen en tafels zelf in elkaar te knutselen om een zo'n gezellig mogelijke ambiance uit de hoge hoed te toveren. Inclusief personeel en artiesten was er plek voor 350 man waar er normaal gesproken 1200 op gaan.

Vanaf een uur of twee liep het stijf en in een kwartier uitverkochte feest snel vol met blije enthousiaste mensen en werden ze vervolgens de hele dag getrakteerd op lekkere hapjes en een diner wat al bij het entreegeld in zat. De drankjes werden de hele dag in kruiwagens met ijs door koppels vrijwilligers bij de tafels geserveerd wat zorgde voor hilarische interactie op het speelse terras. Op alle tafels stonden gezelschapsspelletjes waar gretig gebruik van werd gemaakt en af en toe kwam er een goochelaar bij je tafel om het typische vermaak waar Play! bekend omstaat compleet te maken.

Muzikale diversiteit

Muzikaal ging het van trance naar techno naar oldskool hardcore om zo vanaf 1 podium tóch het hele scala aan stromingen uit de dance, die Play! normaal gesproken verdeeld over meerdere podia, te kunnen bieden aan hun fans.

Lokale helden als TomtecH, Bass Collectors en Gabber Syndrome en grote namen als Jaydee en Promo stonden te popelen eindelijk weer eens voor publiek te draaien en trakteerden de mensen op geweldige sets vanuit de pompoenenkoets van Assepoester die voor een groot zelf in elkaar geknutseld sprookjeskasteel stond.

Organisator Kornelis Punter maakte zelfs nog zijn verdienstelijke debuut deze dag achter de draaitafels.

De organisatie moest alles uit de kast trekken om de gemeente en politie ervan te overtuigen dat dit festival, zonder dat het uit de hand zou lopen, kon plaatsvinden maar is hier met vlag en wimpel in geslaagd. Handhaving is meerdere keren wezen kijken en zag dat het goed was. Er gingen heus wel eens wat meer mensen staan om even te dansen later op de avond omdat je onmogelijk kunt verlangen dat mensen constant zitten maar iedereen ging hier bijzonder verantwoord mee om. Play! heeft het publiek die met ontzettend veel toewijding en liefde deze feesten bezoekt en die deden er alles aan om zichzelf en de organisatie niet in diskrediet te brengen.

Het feit dat de familie van Play!, zoals ze dit zelf omschrijven, überhaupt middels twee weken op-afbouw plezier en een geweldig evenement als kers op de taart toch bij elkaar kon zijn met dan maar 350 man werd zeer gekoesterd.